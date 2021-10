La diosa ciega

DON Pedro, 'el inmatable', acuñó hace décadas aquello de “la justicia es un cachondeo” que, según él y los hechos, con el tiempo se tomó venganza por tamaño desprecio. La semana pasada, en el partido entre España y Francia, nos dimos cuenta de que la diosa de la justicia deportiva estaba ciega, pero que muy ciega. Yo no sé si los encargados del VAR estaban en el BAR y ciegos también.

El gol fantasma de Michel contra Brasil en México 86 era imposible que lo anularan, eso creíamos, pero no había VAR y la selección favorita, la mejor del mundo, tenía que ser salvada a toda costa. La Ley y su trampa siempre estará a favor de los poderosos.

El codazo de Tassotti a Luis Enrique, por mucha sangre en el rostro e impotencia en la reclamación al árbitro del actual seleccionador español, no fue juzgado. Italia, junto a Brasil, era una de las selecciones más importantes del mundo y nada les podía perjudicar. España y sus aficionados no pintábamos nada en el planeta fútbol. El trío arbitral no vio nada, parecían estar ciegos de verdad.

El colegiado egipcio Gamal al Ghandour fue el encargado de echar a España del mundial de Corea-Japón de 2002. El árbitro parecía analizar un partido totalmente distintito al que se estaba jugando. Podríamos decir siguiendo la moda actual de las series que triunfan, que Gamal vivió aquel día en realidad paralela y distópica para los españoles. El poder del dinero es superior al de la propia diosa, más cuando esta está ciega por derecho.

Ahora, con toda la tecnología a su servicio, ni la mano de Kounde es mano y por tanto penalti, ni el gol de Mbappé es en fuera de juego. Mira por donde recientemente un grupo de expertos había redactado la letra pequeña que sirvió para que un jugador en claro fuera de juego deje de estarlo. Las culpas para el defensa por rozar. Lo más absurdo jamás redactado en normativa, tan es así que la quieren cambiar, eso sí una vez que se ha hecho el daño y realizado el ridículo a nivel mundial.

Menos mal que en España estamos más que acostumbrados a que la Ley y la Justicia se aplique según que intereses. ¿Por qué no han renovado el Consejo General de Poder Judicial? ¿Por qué el aforamiento? En España, que sabemos que la diosa está ciega, aprovechamos la circunstancia y bajo la palabra amnistía fiscal dejamos a los corruptos ricos de nuestro país que blanqueen miles de millones de euros. Si el emérito sin mérito roba, pues aparecerá el del VAR diciendo que si inviolable, que si prescripción. PP, PSOE, Gurtel o Eres, da igual, negociamos por poner “uno de los nuestros” en casa de la ciega. ¡Qué mas da que den validez al gol de Mbappé! Aquí es el pan de cada día.