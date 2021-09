Salario mínimo y precios

Sonaron todas las alarmas, se aprobó la subida del salario mínimo 15 euros, o sea 1,5% del importe del salario mínimo. Los precios han subido 3,3% desde agosto 2020 a agosto 2021. Esos trabajadores pobres son cada día mas pobres. Las regiones mas pobres tienen su IPC así: Andalucía 3,3%; Castilla León, 3,8%; Castilla-La Mancha 4,0%; Extremadura, 3,6%. Los presidentes de esas comunidades, dos del PP y otros dos del PSOE, elevaron su voz contra esta subida, ¡porque iba a crear mas desempleo! La CEOE se retiró del acuerdo, pero seguirá negociando cuando se trate de repartir los fondos europeos para la salida de la crisis.

Creo que parte de los de la CEOE, y otras gentes de orden, aumentan beneficios cuando el factor trabajo, una de las partes de la producción, está empobrecido. No aumentan los beneficios con la innovación, la investigación, la calidad en los productos, sino con salarios bajos, con horas extras no pagadas, con falsos autónomos, con horarios extras no retribuidos o no cotizados a la Seguridad Social, con un impuesto de sociedades muy por debajo del conjunto de la U.E.

Y con esa competencia desleal, no es España cabeza de la Unión Europea. Carlos Cano, poeta-cantante, granadino, fallecido en 2000, se preguntaba: "¿Qué es lo que pasa?, ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay que avanzar, hay que avanzar…" del disco 'A duras penas'. Sus canciones son crónicas de ahora.