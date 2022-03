Todas las guerras las carga el diablo

Recordemos que en febrero de 2014 el presidente ucraniano Yanukovych fue derrocado y huyó a Rusia. Desde entonces la región de Donbass, en Ucrania, se rebeló contra el nuevo sistema y exigió unas condiciones de identidad nacionalista. El acuerdo de Minsk (Bielorrusia), de 2014 intentó poner fin a los violentos enfrentamientos entre ucranianos y "separatistas" que hasta entonces costó 14.000 muertos. Crimea proclamó su independencia el 11 de marzo de 2014.

En Irlanda del Norte el conflicto comenzó el 8 de octubre 1968 por la discriminación de los católicos por parte del gobierno británico-protestante. En 1969 El Ejército Británico se desplegó en Irlanda del Norte, construyendo un muro de separación de 5,5 metros de altura. Muchos muertos, 3.500. Una guerra identitaria.

Hay muchos mas conflictos que no son los clásicos de "liberación" de la descolonización anti europeos. No caben aquí, pero algún grupo terrorista llamó "Ejército de liberación" al conflicto vasco, que produjo muchos dolor, muertes, desplazamientos, heridas que aún no se han cerrado. Ojo a la división ciudadana entre catalanes.

La guerra es miseria, corrupción, atraso, abusos, injusticias, enriquecimiento de los propietarios de la industria armamentista. Hay que prestar atención a las informaciones de cada lado. En la guerra de Vietnam, se afirmó que la guerra la ganó la prensa.

En la guerra el pueblo sufre, los generales justifican sus emolumentos.