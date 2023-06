A principio de este siglo, Florentino pregonó al mundo los de Zidanes y Pavones, haciendo referencia a que el Madrid tenía un equipo formado por los mejores jugadores del mundo, los llamados Galácticos, y jugadores de su cantera. En el fútbol como en la vida, siempre han existido ricos y pobres, listos y torpes, buenos y malos, rápidos y lentos, trabajadores y flojos, pero por supuesto una gran mayoría vive en algún punto entre los diferentes extremos.

Pep Guardiola que el pasado fin de semana ganó la FA Cup, su segundo título del curso tras la liga inglesa, a falta de lo que pase en la final de la Champions League, sigue demostrando que es el mejor entrenador del mundo y, me atrevería a señalar, que el mejor de todos los tiempos superando a leyendas como su maestro Cruyff. Por supuesto que es solo mi opinión y cada cual pensará lo que considere oportuno. Los detractores dirán que sus éxitos en el Barça se los debe a Messi, que en el Bayern no ganó nada en Europa o que en el City tampoco, a pesar de contar con un presupuesto y una plantilla descomunal. A Guardiola no le gusta España y a la mayoría de los españoles, salvo los independentistas catalanes y algunos más, tampoco les gusta Pep. Aunque lo único cierto es que él ha elevado a una dimensión inimaginable el fútbol. Lo hizo en España, en Alemania y lo ha hecho en la Premier inglesa, donde todos los entrenadores y equipos intentan copiar lo mejor posible el estilo de Guardiola.

En contraposición, está Mourinho, némesis de Guardiola durante bastante tiempo, lo fue en el Real Madrid, en el Chelsea, Manchester United, quien ha llegado a obtener el galardón de "mejor entrenador del mundo" otorgado por la FIFA en 2010, pero que siempre será recordado por sus polémicas, por su fútbol agresivo, pero que no ha aportado nada a la evolución del fútbol.

Luego existe la gran clase media que podríamos representar por entrenadores como Mendilibar, obreros del fútbol a los que de vez en cuando, estando en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con su talento, con su trabajo, les llega el éxito. De hecho Mendilibar llega al Sevilla hace unos meses como 'apagafuegos', con el único objetivo de salvar al Sevilla del descenso. No solo lo consiguió, sino que el equipo ha acabado la temporada consiguiendo su séptima UEFA Europa League.

Por último, en la base de la pirámide estamos el resto de los mortales, entrenadores de categorías inferiores, de equipos cantera, enamorados del fútbol, que dedican su tiempo libre a transmitir sus conocimientos futbolísticos, más o menos acertados, a sus equipos amateur. En el fondo se trata de vivir disfrutando de lo que te gusta, porque vida solo hay una.