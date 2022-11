El jerezano Jorge Laplace ha estrenado hace unos días un documental bajo el título de La Absoluta. Él es director, guionista y productor, esto último junto a Carles Puyol, de este documental deportivo que cuenta la historia de la selección española que se alzó con dos Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica.

Una retrospectiva muy al estilo de las cintas americanas como la de Michael Jordan y sus Chicago Bulls 'The Last Dance', o de la selección USA que capitaneó Kobe Bryant 'The Redemption Team'. Contada por sus protagonistas, se puede rememorar el ambiente hostil que se creó antes de la consecución de la primera Euro en torno a la figura del seleccionador Luis Aragonés a raíz de no convocar a Raúl, el delantero del Real Madrid. Cómo la prensa 'merengue' se encargó de poner en la picota al sabio de Hortaleza, mientras que una selección compuesta por jóvenes jugadores, donde según ellos no había una gran estrella mundial, confiaron y cerraron filas en torno a su entrenador. Aunque como dice en el documental el gran Iñaqui Gabilondo "todos eran estrellas, que jugaban como un solo equipo". Esa España había encontrado por fin su estilo, su personalidad.

En el debate nacional de tantos años que resumió de manera genial Ángel Cappa -"España no sabe si ser toro o torero"-, Aragonés decidió apostar por los jugones bajitos y adoptar el juego del Barça inspirado en Johann Cruyff. El famoso Tiki Taka, nombre con que lo bautizó el ya desaparecido Andrés Montes, que define mundialmente el estilo de nuestro fútbol desde entonces.

Un Tiki Taka que puede llegar a aburrir e incluso fracasar, pero nos ha dado lo máximo. Visto el documental -Prime Video- y buscando algún nexo de unión entre aquella selección y ésta que está en Qatar disputando el mundial, se encuentran muchas similitudes.

La primera de ellas es la animadversión general que tanto en la prensa como de la afición ha venido mostrando en estos últimos años. Que si no llevaba a jugadores del Real Madrid, que si no tenía un equipo fijo, que si... Quejas y más quejas. Luego está la plantilla de jugadores que finalmente ha convocado, donde la juventud e inexperiencia en este tipo de torneos es más que evidente, un total de 20 jugadores de los 26 que conforman la selección van a disputar su primer mundial. Además el bloque del F.C. Barcelona sigue siendo el eje del combinado nacional. Por último, el estilo sigue siendo el mismo, evolucionado, adaptado a los jugadores, pero España sigue confiando en jugones bajitos que aprendieron desde niños eso del Tiki Taka.

Para que todo fuera perfecto, solo faltaría que la España de Luis Enrique triunfase como aquella de Luis Aragonés y posteriormente de Vicente del Bosque. Por cierto Luis Aragonés dejó la selección tras ganar su Eurocopa, y hay muchas papeletas de que Luis Enrique haga lo propio tras el mundial. Como dijo el divino Julio 'Alea jacta est'.