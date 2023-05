Que vas a dejar pasar la oportunidad de participar en las elecciones municipales? Lamentablemente aún me encuentro vecinos, conocidos, antiguos compañeros incluso, que dicen que el domingo prefieren la playa, el campo o ‘il dolce far niente’ (traducido, ‘rascarse la barriga’) antes de la ingrata molestia de acercarse al colegio electoral a votar. Y yo me quedo ‘papando moscas’. No sé si servirá de algo; pero quiero aprovechar esta sencilla tribuna para animar a votar a todo el mundo. Especialmente a quienes celebraron la llegada de la democracia y recuerdan lo que era un país donde no se votaba.

Estas elecciones afectan a nuestro entorno más cercano. Aunque algunos quieren reducir el gobierno de los ayuntamientos a la mera gestión -como si de empresas se tratase- se puede gobernar de muchas formas. No es lo mismo apostar por las personas y el medio ambiente que por la especulación y el negocio para unos pocos que solo dejan migajas a la mayoría.

El resultado de estas elecciones condiciona en gran medida la política general. En 1931 unas elecciones municipales alumbraron la Segunda República. Hoy podrían estar en juego el futuro de servicios públicos como la sanidad y la educación. Y, más cerca, el futuro del Teatro Villamarta. Además, si una persona no vota se beneficiarán de su dejación otras opciones políticas a las que no quiere ver ni en pintura por ser opuestas a su forma de ver la vida.

Quizás alguien que lea esto ha participado en manifestaciones en defensa de derechos que no pueden perderse: las elecciones son esenciales para conseguir implantar los cambios sociales que se demandan en la calle mediante la movilización. Por eso, el día 28 de Mayo, aunque sea domingo y haga tiempo de playa, nos dé pereza o estemos cabreados por muchas cosas, ¡hay que votar!

