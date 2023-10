La iniciativa del PP de promover una reunión en el Senado de la Comisión General de las Comunidades Autonómicas con participación de los presidentes de los gobiernos regionales, parecía un paso en falso que el partido no podía permitirse en estos momentos tan confusos. Sin embargo, los hechos posteriores, con el anuncio de que no acudiría ningún miembro del Gobierno, tampoco los presidentes socialistas de los gobiernos regionales, ni Urkullu… pero sí Pere Aragonès, han dado un vuelco a la situación. Nadie lo había previsto, y su decisión indica que busca su sitio, que pide paso. Debe estar harto de que Sánchez y su equipo le puenteen.

El debate de hoy jueves puede crear un problema serio a Pedro Sánchez, pues Aragonès se convertirá en el protagonista de la sesión. Cuenta con información de primera mano sobre las negociaciones ERC con el gobierno, y hasta es posible que tenga datos también sobre cómo respira Puigdemont. Sabe todo, qué pasa con la amnistía y el referéndum, hasta dónde está Sánchez dispuesto a llegar para mantenerse en el poder.

Preside la comisión parlamentara Luisa Fernanda Rudi, a la que sobra experiencia en esas funciones, como ex presidenta del Congreso y ex presidenta autonómica. Por mucha estrategia que intente aplicar el grupo socialista para rebajar el tono, Rudi sabrá arreglárselas para que el trabajo se centre en aquello para lo que fue creada la comisión, aunque el gobierno se haya inclinado por la ausencia. A no ser que cambie de idea al conocer la asistencia del presidente catalán.

Sánchez había dado instrucciones a Ferraz y a sus ministros de que mostraran perfil bajo respecto a las negociaciones para la investidura, que todos tiraran balones fuera ante cualquier pregunta para no ampliar el eco del debate sobre la constitucionalidad de la amnistía y el referéndum que exigen los independentistas. Pero a Aragonès le interesa justo lo contrario: explicar qué exigencias ha puesto el independentismo a Sánchez, y en qué están trabajando los asesores de Moncloa para “constitucionalizarlas” aliviándolas de la carga más inaceptable para cualquier experto constitucionalista.

Si Aragonès cuenta verdades que demuestren que en las negociaciones Sánchez ha entrado en cuestiones que el PSOE nunca aceptaría, Feijóo se habrá apuntado un buen tanto. Que falta le hace, porque desde su debate de investidura, que no ganó pero engrandeció su figura, no ha acertado en la estrategia. Trabaja a destajo, pero aún no ha encontrado el punto a la política nacional.