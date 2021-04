Más sobre Cercas

En la breve y accidentada persecución del escritor Javier Cercas, ha llamado la atención el poco entusiasmo con que se le ha defendido de la grey secesionista; y en mayor modo, cuando el motivo de escándalo eran dos obviedades, digamos, de naturaleza estadística. Una primera es la constatación, por parte de Cercas, de que algunos organismos internacionales reputan a la democracia española como una de las más logradas. Otra segunda es el papel determinante que Juan Carlos I jugó en la noche del 23-F y, en suma, en la continuidad democrática. Los virtuosos de la duda siempre acudirán a las zonas de sombra que alberga, necesariamente, cualquier hecho colectivo. No obstante lo cual, Cercas ofrece numerosas razones, y muy convincentes, en favor del Monarca (y de Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado) en su estupendo libro Anatomía de un instante.

Es verdad que este libro de Cercas es un elogio de la convivencia y, por lo tanto, un libro que carece de interés para quienes se sienten ungidos por el ADN correcto. El epidemiólogo Oriol Mitjà ha escrito en Twitter que "los policías y los criminales tienen la misma frecuencia de algunas alteraciones genéticas que predisponen a la violencia". Lo cual es una llamativa forma de equiparar al crimen y a quienes lo combaten; pero, sobre todo, es una forma, característicamente nacionalista, de concebir y reducir el mundo a un breve haz de peculiaridades genéticas. ¿Tendrá Cercas alguna tara en el ADN, como sugería Torra, dada su doble condición de no independentista y de charnego? No podemos descartarlo, si atendemos a la sólida opinión de nuestros genetistas de guardia, Mitjà y Torra. Aun así, cabe hacer una apreciación, en la que quizá no hayan caído ambos científicos. En el constante y variado uso de la violencia que ha manifestado el procés, no deja de ser curioso que los tarados, según Mitjá, sean quienes trataron, legítimamente, de sofocarla. Asunto éste que nos lleva de vuelta a Cercas y a su intolerable apelación a la concordia.

Si Cercas hiciera un llamamiento a la insurrección, a la violencia, a la toma de las calles, como ha vuelto a hacer Torra recientemente (de hecho, han falseado un vídeo del escritor para que así lo parezca), los aficionados al golpismo, aún muy numerosos, podrían aducir la violencia del Estado como parva justificación de sus desmanes. Pero, al apelar Cercas a una pacífica igualdad que ellos deploran, el oprobio vuelve a caer del lado en el que siempre estuvo. Esto es, del necio y belicoso lado nacionalista.