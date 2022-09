Falsa actualidad

Dicen que la actualidad manda. Mentira. En todo caso mandan quienes deciden qué vendernos como actualidad. Todos hemos podido comprobar cómo, de repente determinadas noticias copaban informativos y cómo, con el mismo carácter repentino, desaparecían para ser sustituidas por otras que son llamadas la rabiosa actualidad del momento. Tampoco sé porque se adjetiva de rabiosa. No he visto pegar bocados a ninguna noticia por más que nos haya alarmado o entristecido. Y, así, deciden si la ley de aborto merece ocupar la portada o es solamente un escandalito pequeño y manido que a nadie importa. Se decide informarnos de que las mujeres ya estamos al fin protegidas con el "sí, sólo es sí" cuando el Código Penal lleva años castigando los actos sexuales no consentidos y, por tanto, se publicita una ley populista, más que discutible, una ley que desprecia el principio de proporcionalidad eliminando la diferencia entre abuso y agresión. Podría seguir poniendo ejemplos de todos los días.

La actualidad que manda, la que se publica como tal, era antes seleccionada por los medios de comunicación que constituían el cuarto poder, contrapoder a su vez de todos los demás. Pero hoy todos los poderes andan debilitados y empobrecidos, sometidos no a sus principios sino a la supervivencia. Confusos en sus fines y funciones. El poder político ha caído en el populismo constante llegando al poder quienes quieren destruirlo; el poder judicial sufre un creciente desprestigio pues cuando no gustan sus decisiones se tuercen por el gobierno para salvar los muebles. Incluso los llamados clásicamente poderes económicos: la banca, las grandes empresas o el mercado bursátil, se muestran inseguros al albur de unos postores que juegan sus cartas muy lejos sin mancharse las manos: Los llamados fondos de inversión capaces de tambalear cualquier economía.

Llevan desde el verano avisándonos de que venía septiembre y que nos íbamos a enterar. No voy a repetir todos los malos augurios para no contribuir a su consecución. Prefiero pensar que todos podemos vivir nuestro día a día de forma responsable y que la historia nos demuestra que el hombre avanza, aunque a veces se den saltos atrás. Nuestro único empeño debería ser impedir que los populismos destruyan lo que tanto costó a los españoles de bien de la reconciliación, los que nos procuraron la democracia. No mayor actualidad que defender que esta