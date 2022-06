Juan Manuel Sainz Peña: Feliz 'agarrapremios' literarios

El pasado 27 de mayo, Diario de Jerez destacaba en su página 32 el hecho de que el jerezano Juan Manuel Sainz Peña había sido el ganador del I Premio de Novela Corta Alcobendas “Bachiller Alonso López”, una obra elegida entre los 463 títulos presentados al certamen en cuestión, procedentes de 42 provincias españolas así como de 25 países de todo el mundo (Argentina, México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Francia, Estados Unidos y Reino Unido entre otros).

La convocatoria partió de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcobendas y el jurado lo integraron los escritores Espido Freire, Premios Planeta, Ateneo de Sevilla y Azorín; José María Merino, Premio Nacional de las Letras Españolas y Lorenzo Silva, Premios Nadal y Planeta. Dicho premio tiene una dotación económica de 6.000 euros así como la edición del trabajo –cuyo título es el de “Agarrazagales”-, aparecido junto al trabajo finalista titulado “Mi Madre”, original del cubano Raúl Ortega Alfonso. La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcobendas, Rosario Tamayo fue la encargada de entregar dicho galardón al autor jerezano, destacando que: “el certamen viene a demostrar la apuesta de Alcobendas por la literatura”.

Pero ¿qué es “Agarrazagales” aparte de una novela corta? Su autor dice de ella: “es un canto a la libertad. No me gusta poner banderas cuando hablo de la guerra civil; lo que he pretendido es que el lector se enganchara a ella a través de los personajes, tanto con los que empatiza como con los que no. Es una novela que, a pesar de ser corta, presenta un crisol de personajes”.(sic)

Por nuestra parte hemos de destacar que el crisol de personajes –sin excesiva abundancia de estos-, es uno de los más felices logros de Juan Manuel Sainz Peña en “Agarrazagales”, una aptitud que le honra lo mismo al enfrentarse con la novelística, el cuento, la poesía o el teatro, ya que, para cada una de las fórmulas de comunicación que éste adopta tiene la intencionalidad y el lenguaje idóneo. He aquí los títulos de algunas de sus creaciones novelísticas: “La alargada sombra de la bayoneta”, “El mensaje”, “El juglar”, “Piedras Negras”, “La edad de los héroes“, “El Criado de Velázquez”, el volumen de relatos “A la hora convenida” , “El caso de Anne Brizard”, “Cartas de madrugada” o “El taxidermista”.

Juan Manuel Sainz Peña ha conseguido hasta ahora -es muy probable que en el momento de dar forma a esta reseña esté a punto de alcanzar uno más- y sumarlo así a los más de 120 premios literarios nacionales e internacionales logrados hasta el momento. El número se incrementará con el paso del tiempo –su juventud así lo proclama-, y, mañana, pasado o el siguiente, la novela, el cuento, la poesía ¿el teatro también?, alcanzará la elevación numérica idónea para que le cuadre a la perfección la frase que le dedicamos en el inicio del comentario: “Agarrapremios literarios… o poéticos, o teatrales –como el de ser finalista del Certamen Internacional de “Teatro Suso de Marco”, en Málaga, o el Premio Internacional del Certamen de Teatro “José Moreno Arenas”.

Paralelamente a su trabajo creativo personal, Sainz Peña ha colaborado en Onda Jerez Radio, en la Cadena SER, Jerez Información, Diario de Jerez –como crítico teatral- y aún le ha quedado, le queda tiempo para llegarse a la Sierra de Los Quejigales y desde aquel imaginario escenario contarnos una historia plena de sentimentalidad extraída de conversaciones tabernarias en noches de lluvia en Cantamirlos –pueblo- y discurrir por los más o menos abruptos parajes de la mano de sus protagonistas, hombres, mujeres e infantes, que todos juegan su papel en la entrañable historia titulada “Agarrazagales”, de Juan Manuel Sainz Peña, para quien va mi más. sincera felicitación por este nuevo premio