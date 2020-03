El grupo de WhatsApp

Hace unos días Novak Djokovic, actual número uno del tenis mundial, reconocía que compartía un grupo de WhatsApp con sus rivales más importantes, Rafa Nadal y Roger Federer. A priori, esto no tiene por qué ser importante, grupos de estos hay millones y millones, aunque para mí es muy significativo la existencia de ese grupo.

Los tres grandes dominantes del tenis mundial, rivales encarnizados en los últimos 15 años, tras muchas batallas en las pistas, tras algunos roces fuera de ellas, admiten que hoy en día comparten grupo de WhatsApp, que se llevan bien entre ellos y que lo suelen usar para, entre otras cosas, analizar situaciones o novedades en el tenis profesional.

Posteriormente Rafa Nadal aclaró que el grupo no es solo de los tres, que algunas personas más están incluidas. "Estamos ahí como en cualquier grupo de Whatsapp. No tenemos una comunicación frecuente, es decir diaria, entre nosotros, pero sí que cuando hay cosas que necesitamos saber los unos de los otros, felicitaciones, preocupaciones... ya no en el grupo, sino a nivel personal, normalmente no tenemos ningún problema en escribirnos por privado. El grupo es más para temas profesionales de trabajo que para temas personales".

En los últimos tiempos, vengo observando que nuestra sociedad se está volviendo muy extremista. La escala de grises, es decir, los múltiples puntos de vista, de opiniones que hacen crecer en todos los aspectos a una comunidad, a un país, a la sociedad en general, están desapareciendo a pasos agigantados. Cada vez más, el blanco y el negro se está imponiendo en nuestras vidas. No nos damos cuenta, pero estamos caminando hacia algo muy peligroso una vez más. Nos están obligando a revivir épocas pasadas de pensamiento único. Esto no es el virus de moda, es aún peor. Nacionalismos exacerbados están aflorando por doquier. Nosotros somos los elegidos, los buenos; vosotros sois los culpables, los malos.

El deporte, en tanto que metáfora de la vida, nos muestra lo peor y lo mejor de las personas. Cuando leí la noticia de este grupo de WhatsApp me dio mucha alegría. Porque era una prueba evidente de que la rivalidad no tiene que llevar aparejado la enemistad, ni la falta de respeto. Dicho grupo deja a las claras que la comunicación solo beneficia la relación entre rivales.

Imagínense que nuestros políticos fuesen capaces de dialogar, de sentarse en una mesa olvidando sus posturas inamovibles, partidistas, y fueran capaces de pensar en el bien común, de construir puentes de entendimiento, donde las soluciones no fueran blancos y negros. Donde discrepar no fuera algo peyorativo y, por el contrario, fuera recibido como un punto de vista que pudiera hacernos crecer. La pena es que el respeto que se tienen Nadal, Federer y Djokovic hace mucho que se ha perdido como valor social.