No se alarmen ni se echen las manos a la cabeza. Los africanos que vienen huyendo del horror son negros. Y no es ofensivo. A ellos mismos no les gusta que les digan que son de color. De color son los televisores y el arcoiris, como nosotros somos blancos.

Dicha esta simpleza, está visto que no hay rincón de la teóricamente Europa de progreso y bienestar, que quede exenta del aluvión de desheredados que se la juegan, no solo cruzando el Estrecho de las formas más precarias que se pueda imaginar, sino aquellos que recorren, por tierra firme, la peligrosa tierra Africana; que lo es, sobre todo, porque desde aquí mismo, desde este continente que ahora los recibe, ha fomentado a lo largo de los años (lo sigue haciendo) guerras, conflictos e invasiones, pasándose por el forro casi todo lo concerniente al derecho internacional, a las fronteras y a la soberanía de los países que, sobre todo a las grandes potencias económicas y armamentísticas, se la sopla mucho.

El otro día comenté en Facebook lo bonito y lo cómodo que debe ser para los gobiernos de los países que reciben a los inmigrantes, que las ONGS, Cruz Roja, y el resto de voluntarios, le quiten (perdonen la comparación) al muerto (o los muertos) de encima. Eso de tener a la Guardia Civil, a la policía o al ejército manteniendo a raya las avalanchas en las fronteras de Ceuta y Melilla, o a esos voluntarios que mencionaba antes, pendientes de que la cosa no se desmadre (ya lo está haciendo, a pesar de todo), es pura cobardía.

Pregúntense, como hago yo a veces, qué pasaría si todos esos que ayudan dijeran basta. Si alzaran la voz y se negaran argumentando que el problema no es que vengan, sino por qué lo hacen. Y por qué no se evita.

Hay mucho dinero en armas, en intereses que están por encima de la vida de esos hombres, de esas mujeres y esos niños. Y mientras eso sea así, el problema seguirá siendo, no solo grave, sino eterno.