¡Viva Jerez!

No salgo de mi asombro al ver las reacciones tras las elecciones del pasado domingo. Unos, enfadados por su fracaso, incitan a tomar las calles no sé bien para qué, pues los resultados no van a cambiar, pero sí están consiguiendo promover algo que ya es delito: el odio. Son los mismos a quienes no les vale la constitución que tantos sacrificios costó, pero se aprovechan de ella para cargar contra lo que no les beneficia. ¡Curiosos demócratas estos! Para colmo, los que más han ganado son los que tampoco quieren respetar la constitución, pero por el otro extremo. Asombra también que quieran liderar el cambio quienes apenas tienen un 20% de los votos. Menos mal, que como soy del "Betis manque pierda", también justifico a mis amigos palanganas que es mejor no descender que quedar cuartos en la liga. Aquello del cristal con que se mira. Por último, curiosa la fiesta y algarabía de quienes hace un lustro gobernaban Jerez y ahora apenas consiguen uno de cada cinco votos. No festejarían su fracaso en Jerez, sino la posibilidad de que su partido gobierne Andalucía. Solo les queda explicar cómo hacerlo con quienes proclaman no respetar la constitución vigente, que precisamente es la que nos ha permitido vivir 40 años en libertad y les ha permitido presentarse y ser elegidos, y a otros montar altercados para intentar en la calle lo que no consiguieron en las urnas. Mal que les pese a algunos, todo gira en torno a la constitución. Costó sangre, sudor y lágrimas... Ojalá nunca lleguemos a eso de "entre todos la mataron y ella sola se murió". Pero bueno, que estamos en navidad. Aprovechemos estos días grandes de Jerez, en los que entre zambomba y zambomba nos cruzamos con muchos que durante el resto del año ni nos miran, y ahora, bajo el efluvio de los villancicos, pestiños y soleras, nos achuchan con grandes abrazos y nos llaman hermanos. Al menos durante unos días parecerá que todo va bien y que la buena gente se desparrama por nuestras calles para compartir la fiesta de la llegada del redentor, se crea en él o no. ¿Alguien da más? ¡Viva Jerez!