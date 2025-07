El cazamariposas de las reflexiones ajenas

Tengo, sostengo y mantengo la inveterada costumbre de anotar -con sus correspondientes dobles comillas, esto es: su entrecomillado, y el nombre y apellido del autor, del emisor, del hablante- frases, aforismos, reflexiones fugaces que, en un repente, oigo por acá y acullá. Las cazo -o procuro cazar- al vuelo. Reacción inmediata. Del tímpano al lápiz y papel. O a las notas del teléfono inteligente. O al cuaderno del iPad previo trazo del pencil. Verba volant scripta manent. Las atrapo como el certero giro de muñeca que empuña un cazamariposas. Del aire al negro sobre blanco. De lo pasajero a lo estilográfico. De la velocidad comunicacional a su retención al pie de la letra. Ídem me sucede -a más inri- con ideas de propia cosecha. Ideas para la gestión cultural e ideas para relatos literarios de pura ficción. Y para los artículos periodísticos. Cuando la bombilla -de la ocurrencia- encendida no parpadea… El planeta imaginario, para quien suscribe, no entraña únicamente un insondable -e inconmensurable- programa de la infancia cuya sintonía de cabecera constituyó para los restos el paradigma musical de toda postrera referencia: el ‘Arabesque nº1’ del gran Claude Debussy.

Existen -y coexisten y confluyen-afirmaciones que a veces despiertan en el oyente -habida cuenta la sensibilidad de éste- mundos subsiguientes -o tesis alternativas o musas colaterales-. Una simple palabra puede suscitar -en un amén- toda la trama de una novela de cuatrocientas páginas o el argumento de un guión cinematográfico. A buen observador, toda catarata imaginativa basta. El proceso creativo se encargará del resto. Excurso: abro paréntesis: recomiendo a viva voz, y a este tenor, el libro ‘Teoría de la inteligencia creadora’ de José Antonio Marina. Cierro paréntesis. No a trasmano ni tampoco a un tiro de piedra alcanzo a repasar las últimas anotaciones que, como un etéreo pantallazo, he apuntado a velocidad de crucero. Transcribo varias capturas recentísimas. Aseveraciones que me agradaron sin ninguna pauta unidireccional. Veamos…

Adam Zagajewski: “Cuando murmura un arroyo, el filosofo se inclina hacia las aguas salvajes”. Wislawa Szymborska: “Ya nunca sabré qué pensaba de mí A. Si B. llegó a perdonarme de verdad. Por qué C. aparentaba que no pasaba nada. Qué papel jugó D. en el silencio de E. Qué esperaba F, si es que esperaba. Qué aparentaba G., a pesar de estar segura. Qué quería ocultar H. Qué quería añadir I. Si el hecho de que yo estuviera a su lado tuvo alguna importancia para J., para K. y para el resto del alfabeto”. Paul Auster: “Todo habría sido un problema de conexiones fallidas, de mala sincronización, de andar a ciegas. Siempre perdiendo la ocasión de encontrarnos por muy poco, siempre a unos centímetros de descubrirlo todo. A eso es a lo que se reduce la historia, creo. A una serie de oportunidades perdidas. Teníamos todas las piezas desde el principio, pero nadie supo encajarlas”.

J. A. González Sainz: “Sacar provecho, fruto, hacer fructificar las cosas y los ratos con el fuste de la alegría y la alegría de lo que verdaderamente tiene fuste, razón, fundamento, era la sal de la vida, de la defensa ante las acechanzas del daño. Como la cultura campesina de antes: se sabía lo que era sacar fruto; preparar la tierra, sembrar, quitar las malas hierbas, las piedras, aguantar y aguantar, y esperar, poner al mal tiempo buena cara y, a lo mejor, recoger y enseguida festejar la cosecha. Se sabia sacar provecho de cualquier cosa, por pequeña de fuera, como un reducto que hasta podía parecer inexpugnable”. Jesús Quintero: “La peor pérdida de un hombre es la que merma la integridad de su libertad”. Alfonso Guerra: “En las condiciones más infrahumanas se puede dar la pureza”. Don Rafael Bellido Caro: “La mejor manera de ser solidarios es compartiendo el pan nuestro de cada día”.