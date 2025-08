Nos han metido la butifarra

Fer la botifarra es la expresión catalana a lo que en el resto de España es “corte de mangas”. Lo que los independentistas nos hacen a todos un día sí y otro también, gracias a que tienen cogido por la butifarra a Sánchez y su Gobierno de zombis apesebrados.

Embutido de cerdo típicamente catalán, aunque hay excelentes butifarras en toda España. Como la que sirven en una taberna de mi barrio, rosada y a la plancha, que es de Igualeja (Serranía de Ronda) o la de Coripe (Sevilla). La más popular fuera de Cataluña es la blanca, allí también se consume mucho la negra, con más sangre de cerdo. Menos conocidas son la dulce, con azúcar, canela y cáscara de limón y la butifarra de huevo, amarillenta y de intenso sabor. De mis platos favoritos con este embutido es butifarra con mongetes (alubias blancas).

Hemos asistido a la rotura del consenso nacional mantenido desde la Transición de la solidaridad entre las distintas comunidades autónomas gestionadas por la caja común de Hacienda. Su titular, vicepresidenta del Gobierno y, por suerte para el PP, candidata a las próximas elecciones andaluzas, se escaqueó de la puesta de largo ante la prensa de la penúltima bajada de pantalones de Moncloa ante Waterloo, que es para Sánchez y su tropa lo mismo que fue para Napoleón.

Tan fácil se lo están poniendo a Juanma Moreno que probablemente ni siquiera le van a pasar factura sus pasajeros delirios blasinfantianos, la nunca arreglada sanidad pública, el que los colegios andaluces sean secarrales tórridos o la degradación del campo andaluz a manos de las favorecidas renovables. Además transportes, vivienda, trabajo, seguridad ciudadana… y un largo etcétera que se diluye en ese caldo ácido que son las competencias entre comunidades y Gobierno central, un guirigay donde lo que más claro tenemos es la hipertrofia de una burocracia desmesurada.

Tanto el PSOE como todos sus socios de conveniencia, están dispuestos a lo que haga falta para mantener sus despachos y buenos sueldos el mayor tiempo posible, porque no han llegado a la política a servir, sino a servirse. España no les importa, no creen en los países ni en su historia, ni en el bien común y la justicia social, solo en su cuenta corriente. Lo malo es que tampoco tengo claro que los que van por su derecha sean muy diferentes.