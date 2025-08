Infraestructuras de Andalucía

Más allá de ideologías y de calendarios electorales, en Andalucía necesitamos crecer para acercarnos a la media española y no digamos a la media europea. En España, por encima de la media europea en renta per cápita, solo están, por orden de mayor a menor riqueza: Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y La Rioja. Y Andalucía no solamente no está en esa lista, sino que sigue por debajo de la media de España. Esa es nuestra realidad. ¿Hemos mejorado? Sí, desde luego, pero todas las demás comunidades y países, también. No hay mejor programa político que la prosperidad económica y cómo se redistribuye la riqueza. Y, aunque es algo sabido, a mejores infraestructuras, más oportunidades de crecimiento económico y más oportunidad de igualdad.

Que la Administración andaluza marque unos indicadores que podamos ver las mejoras año a año. Kilómetros de vía férrea por habitante. De carreteras por habitante. Distancia en tiempo de un andaluz a un hospital. A un centro de enseñanza superior. A una sucursal de Correos. A cobertura telefónica de última generación. De acceso a Internet. Existen otros muchos posibles indicadores como los laborales, empleos, parados, etc.. Queremos saber cuánto nos queda para estar en la media de España. El objetivo creo que es modesto, estar en la media de España. Y las infraestructuras siguen siendo nuestro talón de Aquiles. Tanto para poder mejorar la competitividad de nuestras empresas como la accesibilidad de los andaluces a los bienes y servicios de los que disponemos. Los transportes públicos son la clave para saber si estamos en una ciudad y en una región capaz de proporcionar a sus habitantes facilidad para acceder a las escuelas, hospitales y viviendas y para apoyar la movilidad laboral tan necesaria para conseguir el pleno empleo. Si hay una cuestión que mantiene a nuestra tierra andaluza en desventaja con otras ciudades y regiones españolas, como Madrid, Euskadi y Cataluña, son las infraestructuras de todo tipo. No voy a relatar déficits claros que en Jaén, Almería y Huelva saben de memoria, sin olvidar el puerto de Algeciras. Mejores transportes públicos es el objetivo prioritario de cualquier proyecto político en Andalucía. Nos lo merecemos.