Pedrito: ¿Susto o muerte?

La situación actual en lo que se refiere a la imagen que estamos ofreciendo al resto del mundo, gracias a Pedrito, es lamentablemente lastimosa. Sólo hay que ver la cara de la vergüenza, el rostro pálido de nuestro actual presidente del gobierno que no tiene otra cosa que decir en su descarga que “pide perdón “pero por haber confiado en Santos Cerdán. ¿Se puede ser más cínico en menos trozos de carne humana? Quizás esa falta de todo, quizás esa “destreza y habilidad”, admitida a trámite por nuestra sociedad en perjuicio de ella misma, es la que le hace ser presidente del Gobierno. Este chavea se está cargando el PSOE desde hace tiempo y si no le ponen freno desde dentro (creo que es lo que están haciendo) quizás ese respeto democrático y tolerante que reboza en el partido sea el propio veneno mortal. Esa habilidad y buen asesoramiento lo mantiene en pie ganando las batallas en las encuestas, tendencias, conociendo la reacción de la sociedad española de manual y poniendo las herramientas y señuelos para conseguir sus objetivos y mantenerse siempre a salvo a costa de todo y de todos. La verdad es que es un bicharraco político. De eso no hay duda.

Ahora bien, lo que se le ha torcido en esta obra de teatro en la que hay ensayos, escaleta, repertorio, escenografía, maquillaje y hasta Ryder técnico en la que se ríe de todos nosotros, es que se ha equivocado en una cosa importante: la elección del elenco que le acompaña. Desde su mujer que nunca la debería haber metido en el número del “trinque” y a los demás actores como Koldo, Ábalos, Santos…. Porque lo han delatado u obligado a tirar de la manta (con el calor que hace)… ¿Quién sabe lo que corre por esas cañerías? Para empezar a Koldo lo están poniendo a “caldo” los de la UCO. Y las grabaciones son para ponerlas estas navidades próximas en los Claustros de Santo Domingo en forma de dioramas, como los belenes. Seguro que sería todo un éxito.

En definitiva, estamos asistiendo a un nuevo episodio de corrupción que desgraciadamente, y será el argumento de actualidad, no solo rodea al PSOE. Ahora empezará a fluir por las redes y medios lo de “tu robaste más, no, tú más” y los independentistas frotándose las manos mientras tanto, haciendo números para volver a hacer caja ante la situación degenerada y tan débil del actual y casi hundido “Gobierno pactante”. Esperemos sea capaz el PSOE de recomponerse porque hace falta en esta sociedad, pero con el alma y espíritu del verdadero partido.

Mientras tanto en Jerez María José García-Pelayo ganando terreno con soltura. A este paso puede estar de alcaldesa hasta el fin de los tiempos… Se lo están poniendo fácil. A todo esto, ayer se celebraron las primarias del PSOE en Jerez, enhorabuena a la candidatura ganadora. ¿Susto o muerte? preguntó aquél. Respondiendo el otro: “Uy que susto”; “pues haber elegido muerte” respondió. ¡Ea!... y vaya usté condió.