Pleno escoba que evidencia la debilidad de Sánchez

El pleno empezó mal, porque el Gobierno tuvo que retirar dos iniciativas que consideraba de máxima relevancia pero no tenía ninguna posibilidad de aprobar: la llamada Ley Bolaños que tanto rechazo ha provocado en gran parte de los profesionales de la Justicia y, segundo, la reducción de la jornada laboral que se había convertido en un reto para Yolanda Díaz. Ni Bolaños ni Díaz renuncian a sacar adelante sus decretos en los próximos meses, pero esta última jornada ha sido decepcionante para ellos y muy significativa para el Gobierno: sus socios les han hecho sudar tinta y el Gobierno ha tenido que ceder más. Hace unas semanas Sánchez dijo que se podía gobernar sin el apoyo del Parlamento, pero va a ser que no. Y Feijóo había dicho antes algo así como que si un día le fallaban al presidente sus socios, “no me llame”. Pues se ha producido exactamente eso, que los socios de Sánchez se resistían a apoyar un decreto “antiapagón”, que pedían además las empresas energéticas. Durante las horas que duró el pleno la única obsesión de los socialistas era lograr que los populares apoyaran el decreto o, al menos, se abstuvieran.

El fin de curso ha demostrado que los socios de Gobierno empiezan a fallarle. Unos, como Podemos, se han apuntado al dime qué defiendes que yo defenderé lo contrario. Otros, como Junts o el PNV, aprovechan la debilidad de Sánchez para poner más alto el listón de exigencias. Junts quiere más poder en la gestión de las diputaciones y ayuntamientos, y el PNV que se desclasifiquen los documentos oficiales de más de 60 años, lo que supone revisar decisiones tomadas en los tiempos de la dictadura.

El escenario se está poniendo complicado para Pedro Sánchez. La imagen de corrupción no abandona al sanchismo pese al caso Montoro y encima ha aparecido en el Congreso José Luis Ábalos después de semanas de ausencia. El único socio incondicional es Sumar, a pesar de que Yolanda Díaz levanta la voz de vez en cuando, a la hora de la verdad apoya a Sánchez, no quiere perder su vicepresidencia y cinco ministerios.

ERC se mueve para crear una alianza electoral de grupos independentistas y nacionalistas de izquierda, aunque Podemos no está por la labor. Pero si se logra esa alianza, el PSOE queda aún más debilitado. “Si le fallan los socios, no me busque”, dijo Feijóo. No se equivocaba en su visión, el bloque de investidura empieza a hacer agua, pero que el PP no cante victoria. La imagen de Sánchez está muy deteriorada en España, y excepto en la izquierda latinoamericana, ha perdido crédito internacional. Aún así, su capacidad de recuperación es asombrosa. Más vale no fiarse y dejarse llevar por el triunfalismo.