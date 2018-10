¡vaya por Dios! Leo en el Diario que al Ayuntamiento se le pudo pasar enviar al juzgado unos papeles que desmontarían la argumentación de la última condena del ex alcalde Pacheco. Por no sé bien qué razón, ahora han aparecido los documentos que demostrarían que no hubo estafa y que lo que tenía que pagarse, se pagó. No sé si a fecha de hoy la fiscalía ya ha emprendido la oportuna investigación para averiguar por qué un organismo oficial no aportó en su momento lo que ahora ha aparecido, y que pudiese haber evitado una posible indefensión de los condenados. Bueno, lo mismo no la considera oportuna y le da igual que aparezcan ahora y antes no, pero lo lógico sería que si la aplicación de la justicia se tergiversa por la inacción de alguien, ya sea de mala fe, o no, al menos se intente averiguar si en todo eso ha habido algún interés espurio ¿no? En fin, la justicia sabrá, que ella es la que tiene que demostrar que es justa. Y hablando de justicia, en los próximos días se van a llevar a cabo actos múltiples y variados para buscar fondos para ayudar al llamado Hogar San Juan. Por si alguien no sabe de qué va, el Hogar San Juan es la antigua Hermanitas de los Pobres, solo que ahora, en lugar de ancianos, acoge personas desasistidas que de no ser por todas las buenas gentes que colaboran en silencio haciendo posible dicho acogimiento estarían en nuestras calles de forma invisible. Sí, lo he dicho bien. En muchas ocasiones, sin darnos cuenta, convertimos a las personas sin techo en invisibles simplemente mirando hacia otro lado para no pasar la vergüenza de verlos. Incluso a veces nos atrevemos a juzgarlos sin saber realmente qué los ha llevado a dormir en la calle y recoger colillas para matar el tiempo. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlos visibles, simplemente participando en las actividades organizadas o ayudando económicamente con lo poco o mucho que cada uno pueda. Es nuestra oportunidad de hacer justicia con la vida. Cada céntimo… ¡es valioso!