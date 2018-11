La provincia de Cádiz suma 15 candidaturas para el 2-D

Los gaditanos que acudan el próximo 2 de diciembre a ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas convocadas para ese día podrán elegir entre las papeletas de 15 opciones políticas diferentes correspondientes a las candidaturas que han sido presentadas en el plazo legal reservado para ello. Esta cifra de listas electorales supone un incremento de tres unidades con respecto a la docena de candidaturas que se formalizaron en la circunscripción electoral de Cádiz para las anteriores elecciones autonómicas, celebradas en marzo de 2019.

No obstante, esta comparación no es del todo real, ya que la Junta Electoral tiene que revisar ahora todas las candidaturas presentadas y corroborar si cumplen o no con la normativa vigente. Hace ahora tres años se formalizaron en primera instancia en la provincia gaditana un total de 14 candidaturas, aunque la Junta Electoral terminó anulando por irregularidades dos de ellas, en concreto la de la Agrupación de Electores Recortes Cero y la del partido Ciudadanos Libres Unidos (CILUS).

En la actual convocatoria electoral la Junta Electoral tiene por delante tres días –del 5 al 7 de noviembre– para revisar todas las candidaturas, que serán publicadas ya de manera oficial en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 12 de noviembre, es decir, cuatro días antes de que arranque la campaña electoral, algo que está previsto para la medianoche del viernes 16.

Al final no ha habido sorpresas y las cuatro candidaturas principales –las que han tenido representación en el Parlamento andaluz en la última legislatura– han confirmado las listas anunciadas días atrás y que están encabezadas por Manuel Jiménez Barrios (PSOE), José Ortiz (PP), Ángela Aguilera (Adelante Andalucía, que es la confluencia de Podemos e IU) y Sergio Romero (Ciudadanos).

Del resto de candidaturas presentadas destaca la continuidad del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), que mantiene a Eduardo Arañó como número uno, y de VOX, que estrena cabeza de lista en la persona del abogado gaditano Manuel Gavira.

Estas elecciones del 2-D será también las de la reaparición del andalucismo, que después de la desaparición del histórico PA arranca ahora una nueva etapa con el proyecto Andalucía por Sí (AxSí). Su número uno y además candidato a presidir la Junta será el portuense Joaquín Bellido.

Asimismo volverá a ser de la partida la formación política UPyD, que estrena candidato en la persona de Antonio Daniel Moreno Priego. Falange Española de las JONS también repite lista electoral ahora con Enrique Sánchez Romero como cabeza de lista, mientras que los ecologistas de Equo se han desmarcado al final de Adelante Andalucía y ahora han cerrado otra coalición con Iniciativa del Pueblo Andaluz que lidera Mateo Quirós.

Las cinco candidaturas restantes son: Escaños en Blanco (con Juan José Sánchez Romero como número uno), Nación Andaluza (Vanesa Márquez Carrillo), Partido Comunista del Pueblo Andaluz (Francisco José Ferrer Gálvez), Alternativa Republicana (Zaida Sánchez García) y Recortes Cero (Ana Muñoz Colera).

En Andalucía se han presentado un total de 129 listas electorales. La provincia que suma más candidaturas es Málaga con 21 y la que menos tiene es Huelva con 14.