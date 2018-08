Un edil pide no comprar alimentos en la playa por su peligrosidadEl contralmirante Martorell Lacave dirigirá la Atalanta desde RotaContinúa la búsqueda del buceador desaparecido en Trafalgar hace dos semanas

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de El Puerto ha pedido a los usuarios de las playas de la ciudad que no consuman alimentos vendidos en la propia costa. No resulta extraño ver por las playas de la ciudad a distintos vendedores ambulantes que ofrecen alimentos y bebidas a pie de playa. Si los alimentos están refrigerados y necesitan poca manipulación, como los helados, bebidas y refrescos, no hay problema aparente. No obstante, la cosa se pone un poco más seria cuando se habla de dulces, pescado, marisco y chocolates; alimentos que, debido al calor y a su composición (la mayoría de ellos contienen huevo) se vuelven especialmente vulnerables en la playa.

El concejal de seguridad, ha subrayado que estos alimentos no cumplen con las medidas higiénico sanitarias competentes. "Hay que dejar claro que no se trata de ir en contra de las personas que los venden", explica el concejal. "sino que se trata de salvaguardar la salud de las personas". En este sentido el concejal recuerda que esta actividad está prohíbida por el bando de playas debido al alto riesgo que supone su consumo ya que, hay que tener en cuenta, que estos productos se venden a pleno sol, con temperaturas de más de 30 grados en la playa y que son manipulados por personas que no tienen ningún tipo de control ni autorización.

La Unión Europea ha confirmado que la Base Naval de Rota será el cuartel general de la operación Atalanta a partir del 29 de marzo de 2019, cuando se espera que se consume la salida de la Unión del Reino Unido, país que comandaba esta misión contra la piratería en el Índico desde la base de Northwood. Aunque la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, ya lo había anunciado, el Consejo de la Unión Europea decidió oficialmente este lunes el traslado, así como que el vicealmirante español Antonio Martorell Lacave será el nuevo comandante de la operación, en sustitución del general de división Charlie Stickland. Martorell Lacave, actualmente Almirante de Acción Naval, será el mando de la fuerza naval encargada de velar por la seguridad en las costas de Somalia.

Además, los Veintiocho prorrogaron el mandado de la operación Atalanta para combatir la piratería en el océano Índico hasta el 31 de diciembre de 2020 y que el Centro de Seguridad Marítima del Cuerno de África esté en la localidad francesa de Brest , ya que su actual ubicación también es la ciudad británica de Northwood. También han asignado un presupuesto de alrededor de 11.777 millones de euros en concepto de costes comunes de la operación para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

La misión Atalanta fue lanzada por la UE en 2008 para luchar contra la piratería en las aguas de Somalia y proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos y otros transportes marítimos vulnerables. También vigila las actividades pesqueras frente al Cuerno de África y brinda apoyo a otros programas y misiones de la UE en la región.

La Armada Española es la única que ha contribuido de forma permanente a la operación, según recordaban en la despedida del buque Castilla, que partía el pasado 19 de julio de la Base de Rota para luchar contra la piratería los próximos cinco meses. Su comandante, Vicente Cuquerella Gamboa, señalaba a los medios que la Atalanta, en la que España "ha colaborado sin parar en ningún momento", "es ejemplo de éxito", y así lo constatan los niveles de piratería que se han conseguido.

Efectivos de la Guardia Civil continuaban ayer las labores de búsqueda del buceador, desaparecido este pasado 22 de julio a unas cinco millas del Faro de Trafalgar. Los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se reincorporaron aa las labores de búsqueda, junto al resto de medios tanto aereos como marítimos, que de forma ininterrumpida se encuentran desplegados en la zona desde el dia de la desaparición del submarinista de 23 años, natural de Vélez-Málaga.

El joven estaba practicando pesca submarina a pulmón en la zona conocida como el banco de Trafalgar. Sus compañeros relataron a los agentes que tras una de las inmersiones, el joven desaparecido trató de subir a la embarcación de apoyo pero que se hundió sin conseguirlo.