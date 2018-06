Habrá paro el martes en todas las factorías de Airbus en España

El conflicto que durante casi una semana se ha vivido en la factoría de Airbus en Puerto Real es desde ayer de ámbito nacional. La no renovación de 14 trabajadores eventuales que desarrollaban su faena en la planta puertorrealeña, y sobre todo, el despido objetivo de un empleado de 58 años, con una trayectoria de casi 36 en la factoría, al que se le aplica el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores (ET), saltaron ayer desde la Bahía a Madrid. Allí, el comité interempresas del consorcio aeronáutico hacía suyas las reivindicaciones del comité de Puerto Real, y acordaba realizar una asamblea con paro el próximo martes en todas las factorías de España.

Además, el comité que representa a todas las plantillas de Airbus en el país, acordó ayer comenzar con un proceso de no colaboración en todos los centros, con el "cumplimiento estricto de las jornadas tanto en horario como en calendario". Asimismo, reclaman a la dirección lo mismo que la representación sindical de Puerto Real, la retirada del artículo 52 d) "y el compromiso de no utilizarlo en Airbus". También, exigen la readmisión del trabajador despedido y, por último, la "resolución favorable de los desequilibrios de carga/capacidad en el seno de la comisión central de empleo".

La decisión del comité interempresas se producía después de que, en la mañana de ayer, y después de varios días de protestas, dirección y comité de Puerto Real se sentaran a intentar lograr una solución. Pero fueron 20 horas de reunión ininterrumpida para nada. Todo pese a que el objetivo estaba claro: lograr un acuerdo. Sin embargo, todas las propuestas e ideas que se pusieron en la mesa entre las 10:00 horas del miércoles y las 06:00 horas de la mañana de ayer (a esa hora acabó la reunión) no sirvieron. De inmediato, nueva asamblea y continuación de las protestas.

Lo explicaba ayer en la puerta de la fábrica el presidente del comité de Puerto Real, Juan Manuel Trujillo. "El resultado no ha sido satisfactorio para nadie, lo hemos intentado pero no hemos alcanzado un acuerdo", lamentaba. Porque, como aseguró, el motivo de las protestas no era otro que la forma que ha encontrado la dirección de Recursos Humanos del grupo aeronáutico para propiciar la salida del operario de 58 años. "Las razones por las que nos hemos enrocado en estas demandas es ir contra el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, sus partes más regresivas contra los trabajadores y que su aplicación no se conocía en décadas", dijo Trujillo. "Desde el viernes hemos protestado y no vamos a tolerar en modo alguno que esa sea la norma a partir de ahora, porque de lo contrario todos y cada uno de los que componemos esta empresa vamos a poner en riesgo lo que todos hemos sido capaces de construir".

Los apoyos a los trabajadores fueron continuos. El último llegó ayer en forma de vídeo, a cargo del alcalde de Puerto Real, Antonio Romero. "Todo nuestro apoyo a ese trabajador despedido utilizando de la forma más cruel posible la reforma laboral que firmó el PP, al igual que a los 14 eventuales. No entendemos por qué esta dinámica. Ánimo a todos para continuar en la lucha en defensa de los derechos de sus compañeros".