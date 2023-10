Dónde y cómo disfrutar de una zambomba en Jerez, según un 'tiktoker'

Hay quien aún no se ha iniciado en el goce y el disfrute de las Zambombas de Jerez, Bien de Interés Cultural desde 2015. Por ello, y ante el advenimiento de algunas de ellas más tempranas de lo habitual, en redes sociales encontramos recomendaciones de todo tipo. Uno de los vídeos, en clave de humor, aconseja calles, bares y algunas cosas que hacer o no.

El autor de dicho vídeo es el 'tiktoker' @Jimmy. "Aquí se sale to los días de Navidad" es el texto que lo acompaña. Arranca con una foto de Tornería en un momento en el que no hay un alma. "No hagáis caso a la foto que en Navidad aquí no se cabe", aclara. De ella destaca que está en el centro, que es "muy guay, se pone muy bien de ambiente y tiene sus cosas. Seguidamente, se refiere a la plaza Plateros donde, según @Jimmy, se forma la de Dios: "allí tú metes el pie derecho y cuando metas el izquierdo te has bebido cinco cubatas", apostilla. La calle Algarve, La Esquinita, El Tabanco... De la plaza de la Asunción, afirma que se pone "muy bien, muy bien", al igual que la plaza del Arenal donde está el árbol de Navidad más famoso de Jerez.

Por supuesto, no se olvida de las Zambombas organizadas en las bodegas que son "increíbles, así como aquellas que celebran en algunas discotecas como Bereber o Damajuana. añade la plaza de Belén, calle Larga, plaza Rafael Rivero, plaza del Progreso... otros lugares que se deja en el tintero y que son dignos de visitar en los días previos a la Navidad.

Concluye ofreciendo una de sus mejores aportaciones: ir por el centro parando en cada zambomba, "tomando tus cositas que llegará un punto en el que no sabes ni dónde estás". sentencia.