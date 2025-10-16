Qué hacer en Sanlúcar el Día de San Lucas: procesión, cata de vinos y noche de flamenco

Sanlúcar de Barrameda se prepara para vivir uno de los días más emblemáticos de su calendario festivo: el Día de San Lucas Evangelista, patrón de la ciudad. Este sábado, 18 de octubre, las calles del casco histórico volverán a llenarse de la devoción religiosa con el inconfundible carácter sanluqueño.

Los actos comenzarán a las 18:30 horas con la celebración de la Santa Misa en la Parroquia Mayor de Santa María de la O, templo que desde el siglo XV acoge los principales cultos de la ciudad. A continuación, a las 19:30 horas, tendrá lugar la salida procesional de San Lucas Evangelista, en la que la imagen recorrerá las calles más importantes de Sanlúcar acompañada por numerosos fieles, cofrades y hermandades locales.

Sanlúcar celebra a su patrón con una salida procesional / M.G.

Antes del gran día, entre los días 15, 16 y 17 de octubre, la Parroquia Mayor ha acogido un Solemne Triduo en honor al santo, con el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Santa Misa cada tarde a las 18:30 horas, presididas por distintos sacerdotes invitados.

Pero el Día de San Lucas no es solo religiosidad: también es cultura, gastronomía y encuentro social. La programación incluye propuestas para todos los gustos. A las 13:30 horas, el espacio cultural De Albariza, en calle San Juan, 6, acogerá la CLVII Cata de Vinos & Historia, titulada Historia de Sanlúcar de la mano de sus vinos, a cargo del historiador Manuel Parodi. Por un precio de 23 euros, los asistentes podrán descubrir la evolución de los vinos sanluqueños, desde sus orígenes hasta su papel actual en la Denominación de Origen Manzanilla, maridando el conocimiento con la degustación de algunas de las referencias más singulares de la zona.

Cartel de la actividad "Historia de Sanlúcar de la mano de sus vinos” en De Albariza / M.G.

La jornada culminará con sabor a arte flamenco. A partir de las 22:00 horas, el Bodegón de Arte ‘A Contratiempo’, en calle San Miguel, 5, celebrará su XXII aniversario con una velada muy especial que ofrece un 2x1 en entradas. Sobre el escenario se darán cita artistas de primer nivel: Raquel Villegas y Aurora Caraballo al baile, Marga de Jerez al cante y Paco Vidal a la guitarra. Una cita imprescindible para los amantes del compás y la esencia andaluza, en la que tampoco faltará la percusión ni los vientos que caracterizan el estilo del tablao sanluqueño.

Sanlúcar vivirá así un sábado completo, que combinará la devoción por su patrón con la exaltación de su cultura y su identidad local. Desde la solemnidad de la misa y la emoción de la procesión hasta la alegría del vino y el arte flamenco, el Día de San Lucas vuelve a ser el reflejo perfecto del espíritu sanluqueño: una mezcla de fe, historia y pasión por vivir.