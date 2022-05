'Abre la puerta, Rocío', la nueva colección de Alejandro Andana

Alejandro Andana no deja de crear en ningún momento de su día a día. La creatividad y efusividad del diseñador de San Roque vuelve a cobrar protagonismo con el lanzamiento de su nueva colección 'Abre la puerta, Rocío', una apuesta de moda flamenca inspirada en el Camino del Rocío.

A través de diferentes diseños, el andaluz ha querido homenajear especialmente a la Ermita del Rocío, lugar de peregrinaje de muchos devotos que acuden todos los años a celebrar a la festividad. Alejandro Andana destaca sobre su nueva colección que "me he inspirado en la ermita del Rocío, un lugar que me encanta. La característica principal de la colección es que el beige de las prendas imita a la arena del camino y el verde emula a los pinos. Se trata del mismo color verde que tiene la puerta de la ermita además de que es una estampación hecha por mi que imita a la propia puerta de la iglesia. Los medallones que tienen los trajes en relieve hacen del tejido las veces de lunar".

Nacido en San Roque, Alejandro Andana consiguió en la SIMOF 2022 el Primer Premio del Certamen de Jóvenes Diseñadores, un galardón que, junto al conseguido el año pasado en el Concurso Volantes de Cádiz, le han convertido en una de las figuras con más proyección del diseño actual.