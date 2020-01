El IVA supondrá que los palcos suban una media de 58 euros

Un palco en la calle Larga de ocho sillas que hasta el pasado año tenía un coste de 325 euros pasará, a partir de la próxima Semana Santa, a tener un importe de 395 euros al incluirse el 21 por ciento del IVA que la Agencia Tributaria está requiriendo a todos los consejos y agrupaciones de hermandades de toda España. En el caso de Jerez, hay palcos de distintos tipos (con seis u ocho plazas) así como costes distintos según el lugar donde esté ubicado. La media de la subida se estipula en unos 58 euros. Subida que será soportada por el abonado. A partir del próximo mes de febrero, se abrirá el plazo de renovación de este servicio de sillas en la Semana Santa. Un periodo que estará abierto hasta el próximo 7 de marzo.

En el pleno extraordinario de hermanos mayores celebrado el pasado miércoles aprobó por unanimidad repercutir el IVA a palcos y sillas para la próxima Semana Santa de 2020. Este acuerdo se toma en evitación de los mayores intereses, recargos o sanciones que pudieran derivarse por su incumplimiento.

Por otro lado, y ante el informe presentado por el especialista en derecho fiscal y tributario José Cepero, de Bufete Cepero, se aprobó también por parte de la asamblea y de forma unánime, la pertinencia de formular los recursos pertinentes a fin de que le sea mantenida la exención ya contemplada en su día por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (TEARA) o, subsidiariamente, le fuera de aplicación un tipo más reducido dado el carácter religioso y cultural de la actividad desarrollada. Un complejo sendero entre la Hacienda Pública y las cofradías que en caso de una devolución total o parcial se procedería a la devolución a los abonados.

Nuevos tiempos

Dionisio Díaz, presidente del consejo de la Unión de Hermandades, ha querido manifestar que “entramos en un nuevo tiempo en el que las hermandades y cofradías no tendrán más remedio que actualizarse”. A pesar de que ya las cofradías jerezanas en el año 2003 obtuvieron una resolución a su favor por parte del TEARA, el asunto puede tener más fondo del que parece y hay que ir a una reestructuración en el ámbito impositivo o de confidencialidad de datos. Para Dionisio Díaz, “el procedimiento ha funcionado hasta ahora y lo ha hecho bien”. Esto, sin embargo, no implica que se abra un tiempo en el ámbito interno de los distintos consejos de cofradías en las que se vaya trabajando ante posibles requerimientos que pudieran derivarse.

Los hermanos mayores, en líneas generales, han tomado con cautela este asunto. Hay una postura común totalmente unánime de que este nuevo espacio de actualización de las corporaciones en el terreno tributario y para ello hay que prepararse. “Habrá que recurrir porque no cabe duda de que no somos organizaciones con fines lucrativos. Somos instituciones que formamos parte de la Iglesia y lo que se genera se vuelve a repercutir en el mantenimiento de toda una estructura económica que subsiste gracias a las cofradías. Me estoy refiriendo a artesanos o escultores”, comentaba ayer para este medio Manuel Muñoz Natera, hermano mayor de la Sagrada Cena.

Por último, y a la espera de cómo se van sucediendo los distintos episodios de este asunto que promete tener larga vida, Dionisio Díaz ha querido agradecer a las cofradías el esfuerzo para no llevar a cabo el 15% que estaba aprobada en la subida de los palcos con el fin no redundar en una subida más elevada a los abonados.