Los horarios no se hacen oficiales por un ‘contencioso’ entre la Unión de Hermandades y la hermandad del Resucitado

El pleno de toma de hora celebrado el pasado sábado y que se supone que es un simple expediente que hay que cubrir, ha estado envuelto en una polémica entre el consejo y la hermandad del Resucitado. Los horarios, que a la hora del cierre de esta redacción no han sido facilitados a los medios, a pesar de contar el consejo con un ‘gabinete de comunicación’, están en el aire por no aceptar el consejo de la Unión de Hermandades la decisión de la hermandad, con sede en la Catedral, de salir a las diez de la mañana y regresar a las 14 horas. La salida, por tanto, se haría mientras que en la Catedral se está celebrando la misa pontifical del Domingo de Resurrección. Esta decisión parece no encajar en la permanente del consejo y decide no firmar los horarios a pesar de contar con la autorización expresa de la delegación diocesana de Hermandades y Cofradías —y por tanto del propio obispo Rico Pavés— y del Cabildo Catedral.

A partir de ahí, y según ha podido saber este periódico, se levantó un debate que tocó incluso hasta lo litúrgico. El propio presidente, José Manuel García Cordero, afirmaba que no podía estar una cofradía en una procesión mientras se estaba celebrando la misa más importante del año. Esta premisa choca al considerarse la Vigilia Pascual el momento de la celebración de la Resurrección mientras que la misa pontifical del domingo no deja de ser una extensión de la propia vigilia. Una ‘ampliación’ que se extiende durante toda la octava. De ahí que el propio obispo, monseñor José Rico Pavés, alerte a los templos que no se celebre la Vigilia Pascual hasta no estar recogidas las cofradías en las calles.

A pesar de tener la autorización de la delegación diocesana y del Cabildo Catedral, García Cordero se negó a firmar como buenos los horarios con lo que finalmente no se han hecho públicos hasta que se le informe oficialmente a la Unión de Hermandades al tener las competencias de los horarios “delegadas” por la propia delegación diocesana. Una premisa que tiene sentido cuando se aplica en un posible contencioso entre dos hermandades o alguna cofradía puede ser perjudicada por los horarios o itinerarios de otra. En el caso de la organización de la salida de una hermandad de un templo en concreto, el consejo carece de las mismas, menos cuando está autorizada por la propia delegación que, a su vez, es el ente delegado del propio prelado asidonense. Para cerrar este capítulo, habría que decir que tanto Huelva como Jaén, Córdoba o la propia Sevilla, tienen sus procesiones en horario donde en la Catedral se está celebrando la misa pontifical del domingo, ya fuera de la noche de todas las noches como es la Vigilia Pascual.

Otros asuntos

Por otro lado, dentro de los propios horarios, este medio ha podido saber que Bondad y Misericordia ha cambiado una de las calles de su itinerario y que en la carrera oficial no habrá cinco puntos de relevos sino tres.

El rodeo que se pretendía hacer en la plaza del Arenal ha quedado sin acometerse al informarse al propio consejo que la vuelta de la hermandad de las Cinco Llagas, Amargura y el propio Cristo, lo hacen por la plaza del Arenal.

Por otro lado, la gran novedad de los horarios es el cambio de jornada de la hermandad de Santa Marta que pasa a la jornada del Sábado Santo, siendo el orden de paso el siguiente: Santa Marta, Sacramental de Santiago, Sagrada Mortaja y el Santo Entierro.

Finalmente, volvió a saltar la polémica al no dejarse a los hermanos mayores hacer los pertinentes ruegos y preguntas. Esta postura estuvo defendida por el sacerdote asesor eclesiástico Juan Antonio Vital. En un pleno ordinario, como en un cabildo capitular ordinario, se pueden hacer los ruegos necesarios incluso tocando asuntos que no estén sujetos al orden del día. Al menos eso es lo que se desprende del propio ‘libro verde’.

En definitiva, unos horarios que no han salido a la calle y que, una vez informado el consejo de García Cordero de manera oficial y directamente a la atención del ente en Curtidores, se harán oficiales con la pertinente nota de prensa. El problema estribará en que, si todo queda tal y como ha autorizado la delegación diocesana y el Cabildo Catedral, ya serán historia y carecerán de interés informativo propio de un asunto como la organización de las procesiones en los días de la Semana Santa.