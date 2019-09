Mazuelos decreta la reposición de la junta del Prendimiento

El final más esperado

Opinión - M. Sotelino

Nadie con un cierto sentido común y con una milésima de cariño a nuestras corporaciones nazarenas podría esperar otro final de todo este asunto del Prendimiento. Pensar en una guerra sin cuartel es no querer a nuestras cofradías. Así que comenzamos a ver la luz en este túnel que finalmente ha servido para mover informativamente a las cofradías en estos meses de verano. Por un lado, y tal y como decía en la Crestería del pasado domingo, don José estaba deseando tender la mano y llegar a un acuerdo no traumático. Y por el lado de la junta que fue cesada bien podemos advertir que no era plato de gusto llegar hasta el final.