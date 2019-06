La parcela del Transporte sigue estando presente en el Rocío

Si hacemos un repaso por las distintas cofradías jerezanas, una y sólo una, lleva a una Reina en el techo de palio como Gloria del Cielo. Precisamente, abriga a otra Reina, la del Transporte, que es también Madre de Dios de la Misericordia. Los dos primeros cuartos de la hermandad de Jerez están representados por la hermandad de la Merced. Por un lado, en el número uno, está Paco Muñoz, que no cabe más rocierismo en su casa junto a su hijo ‘Raulito’ y su señora Loli que es la que mejor prepara las costillas en salsa del mundo.

Por otro lado, Antonio Sampalo tiene a su hermana en el número dos de los cuartos de la hermandad. Son gente pura del Transporte que llevan años yendo al Rocío en tiempos de Pentecostés. Como reclamo de estos buenos rocieros y mercedarios se hicieron ver Paco González y Paco Pacheco con sus señoras. Margot y Maribel. Y además también a una hermana del Transporte y rociera donde las haya como es Susana Esther Merino Llamas que colabora con estas páginas cofrades cuando de las tribunas de opinión se trata.

De estos cuartos salen las comidas como les da la gana. Y un poco más allá, en el número tres, Charo, que es de Santo Tomás de Aquino, y que ha hecho para este año unas albóndigas que no pueden estar más buenas. “Pruébalas y dime si después no merezco una reseña en el Diario”, comenta la buena de Charo. Y aquí está el apunte, Charo. Cofrade de la hermandad de la Salud de San Rafael que siempre está al quite de la corporación cuando se trata de cocinar. No hay ‘papas aliñás’ más buenas que las de la Charo.

El Transporte y San Rafael. Dos hermanas muy rocieras que un año más están en el Rocío. La familia Quintero este año no ha ido. Romeros donde los haya. A la buena de Dolores Rincón le han quitado un riñón justamente cuando Jerez preparaba el camino. Pero que nadie dude que Ella, la Blanca Paloma, vela ya por la buena de Dolores. Que sabemos que lo ha pasado mal tras la operación pero que ya está mejorcita. Va por ti Loli. Y por Manuel Quintero. Que bien sabes tú que el cronista echará de menos cuando le eche mano a una tostada matutina antes de que la Virgen llegue a Jerez. Justamente cuando todos los años desayunamos juntos en el cuartito de la hermandad. Donde habita un corazón muy grande y rociero como el tuyo.