"Lo he pasado regular con la lesión, fueron veintiún días bastante duros”

Adri Rodríguez fue la gran novedad del once inicial que presentó el Xerez CD en el Municipal el domingo ante el Pozoblanco (1-1). El centrocampista sufrió una lesión en el sóleo a finales del pasado mes de agosto y se vio obligado a parar. Disputó el partido de ida de cuartos de final de la Copa RFAF frente al Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario que terminó 0-3, pero desde entonces no había podido reaparecer.

El azulino se muestra feliz y admite que "ya estoy muy bien, pero lo he pasado regular. No suelo lesionarme mucho y he sufrido durante 21 días viendo a mis compañeros entrenar. Fue duro porque durante toda la pretemporada me sentí fenomenal y justo antes de lo importante me rompí. Tuve que parar, todo lo ganado a nivel físico lo perdí y lo he tenido que recuperar después otra vez".

En Pozoblanco confiesa que "fui feliz, un futbolista siempre quiere jugar. La pena es que no pudimos ganar, aunque tuvimos oportunidades para haber logrado un resultado hasta abultado. He ido muchas veces a ese campo y nunca he tenido con ningún equipo tantas oportunidades. Si el partido termina 1-4 o 1-5 a nadie le hubiese extrañado. Perdonamos muchísimo y eso no nos lo podemos permitir. El fútbol es muy caprichoso. Hay partidos en los que llegas una vez a puerta y marcas y otros que llegas cinco y no lo haces. Además, ellos fueron muy efectivos. He visto las estadísticas y tuvimos veinte llegadas a portería".

Además, apunta: "No nos podemos quedar sólo con el resultado, que evidentemente importa. Hay que analizar todo el encuentro que hizo el equipo. Seguro a que todos los aficionados le gusta. Somos un equipo totalmente nuevo y llevamos sólo un mes de competición si tenemos en cuenta que la Copa RFAF la disputamos en pretemporada aún".

Sin confianzas "Aquí no se gana ningún partido fácil, el Cartaya nos creará problemas aunque sea un recién ascendido"

El Xerez CD se mide el domingo al Cartaya y Adri no se fía. "Esta categoría es muy complicada y cualquier rival te crea problemas, aunque sea un recién ascendido como ellos. Lo que sí tenemos claro es que nos toca ganar para hacer bueno el punto de Pozoblanco. En casa, con nuestra afición, tenemos que hacernos fuertes. Ante Los Barrios estaba en la grada y apretaba tela. Ellos, por ejemplo, perdieron esta semana en su campo, pero ganaron en Rota que no es nada fácil".

Las tablas han dejado al equipo con cuatro puntos por detrás en la tabla de Recreativo de Huelva, el gran favorito, y Gerena, con seis puntos. El jerezano tiene claro que "es algo que en estos momentos no nos debe de preocupar. Falta mucho y esto es muy largo. En el vestuario lo hablamos y siempre lo comento. Ahora mismo, lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros mismos, en mejorar. Lo que tenga que llegar ya llegará, pero en mayo. La presión ahora mismo es del Recre, por ejemplo. Nosotros debemos estar tranquilos".

Tras dos partidos, no le sorprende para nada "la posición del Recreativo de Huelva y del Gerena. El equipo de Jesús Galván ha firmado muy bien, están allí Juan Gómez y Antonio Sánchez, que fueron compañeros míos en el Xerez DFC y tienen un gran nivel. Insisto en lo que he comentado antes. Tercera, aunque haya gente que piense lo contrario, es una categoría muy complicada y cualquiera te gana o te empata si no sales metido o no tienes el día. No es nada fácil ganar encuentros en esta categoría y si te pones por detrás, mucho menos".