Un veterano y un novel ya a las órdenes de Nene Montero en el Xerez CD

El Xerez CD ha cerrado el ciclo de presentación de sus nuevos futbolistas con Alberto Fernández y Joao. El lateral, procedente de Guadalcacín, ya debutó el domingo frente al Betis Deportivo y el delantero brasileño de 19 años, aunque lleva dos meses trabajando con el primer equipo, aún no lo ha hecho porque le faltaba por cerrar toda su documentación para poder hacerlo.

Los dos se muestran encantados, el exjugador del Guada admite que había perdido la ilusión por el fútbol y que la ha recuperado en el Deportivo y el atacante, procedente del Sao Paulo sub-20, espera aportar goles, trabajo y triunfar en España.

Alberto, tras agradecer al club la oportunidad, confesó "vengo superilusionado porque llegué a perder las ganas de fútbol por diferentes circunstancias. Me he encontrado con un grupo espectacular, hay calidad y tenemos un buen equipo para conseguir el objetivo e intentar estar lo más arriba posible en mayo".

El reto de estar arriba es complicado y el Xerez CD lo tiene lejos pero él no pierde la esperanza: "La temporada pasada en el Atlético Sanluqueño estábamos en noviembre en la parte baja de la tabla, empezamos a remontar y ascendimos, en el fútbol no hay nada imposible".

Alberto Fernández "No pensamos en otra cosa que no sea sumar los tres puntos en Conil, ante el Betis tuvimos dos fallos que nos costaron dos goles pero el equipo reaccionó"

Joao "Estoy muy contento en el Deportivo, espero ser feliz y esforzarme para que el entrenador cuente conmigo"

Bajo su punto de vista, el vestuario es "fenomenal, hay juventud y mucha calidad. Se ha formado un grupo bueno, bajo mi punto de vista. Además, también hay veteranos, fundamental para la categoría, y confío en la reacción. Vengo a aportar mi granito de arena y a intentar sumar".

Debutó el pasado domingo ante el Betis Deportivo y no terminó contento. "No tuvimos suerte, empatamos y creo que debimos empatar. Personalmente, no salí contento, creo que puedo dar muchísimo más. Llevaba tiempo sin jugar, estuve parado varias semanas y en el Guada tampoco estaba demasiado bien. Espero estar a tope lo antes posible".

En cuanto a la cita de Conil, lo tiene claro: "Ante el Betis tuvimos dos fallos puntuales que nos costaron dos goles pero el equipo siguió peleando y no se derrumbó, eso es de equipo de parte alta de la tabla. Ahora, no pensamos en otra cosa que no sea ganar los tres puntos en Conil".

Joao, por su parte, apenas habla castellano pero sí explicó que "estoy muy contento de estar aquí, espero ser feliz en el equipo, voy a trabajar duro para ganarme la confianza del entrenador, intentaré que cuente conmigo y hacer goles".