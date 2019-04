Alberto Fernández, lateral del Xerez CD, se enfrentará el domingo (18:00) en La Granja al Guadalcacín, equipo en el que jugó media temporada tras su inesperada salida del Sanluqueño. Rafa Carrillo, pese al ascenso a Segunda B, prescindió de más de la mitad de la plantilla y a él le tocó marchase, lo mismo que a sus compañeros Fran, Dani Jurado o Ezequiel.

El portuense es un apasionado del fútbol y sólo buscaba "seguir jugando y estar a gusto más que ganar dinero porque había perdido la ilusión tras darme la baja un club en el que había estado fenomenal. Tenía en el Guada a varios amigos y excompañeros y acepté. Luego, las expectativas no se cumplieron, nada de lo que me prometieron fue así, me desmotivé y me marché a mi casa".

Y al poco tiempo de decir adiós al equipo que ya entrenaba Jesús Mendoza apareció el Xerez CD y cambió su estado de ánimo. Ahora, "vuelvo a disfrutar, estoy encantado aquí".

-Después del empate ante el Xerez DFC y del adiós de Calle, ¿cómo le han sentado las vacaciones a la plantilla?

-Los días de descanso nos han venido fenomenal y a mí, personalmente, mejor. He estado enfermo con un virus y el sábado ya entrené, no aguantaba más sin hacer nada. El adiós del míster nos pilló por sorpresa, fue todo precipitado. El lunes no pude entrenar y no me pude despedir de él personalmente. En cuanto al derbi, estuvo bastante bien, ofrecimos una buena imagen.

"No vivía algo parecido a lo del Xerez DFC desde el 'play-off' con el Sanluqueño, pudimos ganar"

-¿Tan buenas sensaciones dejó en el equipo ese punto en el derbi?

-Sí. Tienen un buen equipo, es cuarto, y no es que le plantáramos cara, es que con un poco de suerte hasta le pudimos ganar. Ofrecimos el 200% por nuestra afición, que se lo merece todo. Sinceramente, no me pude aguantar y lo puse en las redes sociales. La afición que tiene el Xerez CD muy pocos equipos la tienen y eso no se puede perder, es un patrimonio de mucho valor. Hacía tiempo que no vivía un partido así, desde la fase de ascenso cuando estaba en el Sanluqueño, que la hinchada del Atleti también es de otro planeta.

-¿Con qué se queda de aquella noche?

-El ambiente fue bonito, es una pena que a estos aficionados no le compensemos al menos dando la cara y estando mejor colocados. Hasta nos fuimos con mal sabor de boca porque los futbolistas no nos conformamos con nada. Raúl tuvo un remate bueno que se le fue arriba y Sergio tuvo otra... El empate fue justo, hubo respeto por las dos partes, teníamos miedo a fallar y eso que en la segunda parte se abrió un poco más el partido.

-¿Qué espera del encuentro frente al Guadalcacín?

-Era un milagro que se salvase esta temporada con todo lo que ha pasado y es un milagro lo que han logrado durante estas últimas temporadas. Hubo un momento en el que era el único equipo de Jerez en Tercera y muchos jugadores de la zona querían estar en Tercera pero ahora hay tres y ya no tienen tan fácil firmar. Ha sido una pena el descenso. De todos modos, el partido no va a ser fácil, compiten bien. Queremos los tres puntos y saldremos a por ellos, queremos ganar lo que resta.

-Después del partido ante el Guada, les resta un final de temporada interesante frente a Algeciras, Córdoba B y Ciudad de Lucena...

-Son partidos bonitos, de los que a todos los futbolistas nos gusta jugar, la pena es esa, que ya no podemos luchar por la fase de ascenso, así que hay que darlo todo para intentar sumar el mayor número de puntos por esta afición, hay que dar la cara por ella. Tenemos que dejar al Xerez lo más alto posible.

-¿Cómo valora su paso por el Xerez CD pese a los problemas?

-Tengo contrato hasta mayo y estoy muy feliz. Hay un gran equipo y los compañeros son impresionantes. Tengo que agradecer a Nene Montero que pidiese mi fichaje a Vicente Vargas, que también ayudó. Estaba ya desmotivado y aquí he vuelto a sentirme futbolista, a tener ganas de jugar y a disfrutar. Durante un par de semanas estuve sin equipo, que nadie piense que firmé por el Xerez antes de rescindir con el Guada porque no es así. Cuando llegué todo cambió y con lo que viví en Chapín aluciné, fue impresionante. Con Calle también estuve muy bien, tiene una forma diferente de concebir el fútbol. El equipo se reactivó con Antonio, es jugador, acaba de colgar las botas y eso se nota.