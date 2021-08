"Vamos a por todas, cualquiera que nos quiera ganar tendrá que sudar"

Álex Colorado, capitán del Xerez CD, está listo para volver. El centrocampista azulino tuvo que pasar por quirófano el pasado mes de junio por la rotura del menisco de la rodilla derecha que sufrió en la semifinal del 'play-off' de ascenso en La Juventud ante el Salerm Puente Genil (1-1).

El azulino ya estuvo a punto de reaparecer el pasado domingo, precisamente ante el Salerm Puente Genil y también en el Pedro Garrido en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa RFAF (1-2). Ahora, con una semana más de trabajo acumulado, lo hará en la Final a 4 que se disputa en Marbella este fin de semana para lograr plaza en la Copa RFEF, campeonato que otorga cuatro plazas (los cuatro semifinalistas) para la Copa del Rey entre sus 32 clubes participantes. El Deportivo se enfrenta este viernes al Ciudad de Lucena (21:30).

El jerezano está loco por pisar el verde en competición oficial, asegura que el partido ante el Ciudad de Lucena será complicado y que los grandes objetivos este curso es "llegar a disputar la Copa del Rey y pelear por el ascenso".

–¿Cómo se encuentra?

–Me encuentro bastante bien, tengo el alta, llevo varias semanas con el equipo y el otro día ya esperaba tener algunos minutos. No pudo ser y ya estoy preparado para cuando el míster lo estime oportuno. Todo

–¿Se le ha hecho larga la espera?

–Bastante. Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que le falta algo. Ha sido muy duro, la verdad. No es fácil ver entrenar y divertirse a los compañeros en el campo y no poder estar con ellos ni ayudarles en los partidos.

–Migue García, Adri Rodríguez y Juanca están lesionados y usted acaba de salir de una operación. El centro del campo, en cuadro...

–Sí, esperemos que para el viernes los compañeros se vayan recuperando. Al menos a ver si Juanca llega para que nos ayude. Yo estoy para jugar, pero llevo poco tiempo entrenando y no estoy parar aguantar una carga grande y en un encuentro que nos va a exigir muchísimo.

–¿Qué espera del encuentro ante el Ciudad de Lucena?

–Es un partido complicado y con premio. Lo afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas porque queremos disputar la Copa de la RFEF para aspirar a la Copa del Rey, que es el objetivo que tenemos. Ya le conocemos de otras campañas y sabemos como trabajan sus entrenadores. Es un rival al que es difícil jugarle, nos lo va a poner complicado y su objetivo es el mismo que el nuestro.

–¿Cómo está viendo al nuevo Xerez CD desde fuera?

Bien, hay muy buen equipo y, sobre todo, hay muy buen vestuario. A pesar de que ha llegado mucha gente nueva, henos congeniado muy bien y eso se nota.

–El Recreativo de Huelva parte como el gran favorito para lograr el ascenso directo a Segunda RFEF, ¿qué valoración hace del grupo?

–Nuestro objetivo es estar arriba para pelear por el ascenso. Es verdad que esta temporada hay otro club importante en el grupo, tiene una gran plantilla y nos dobla el presupuesto, pero esto es fútbol y no será fácil. Hablo de mi equipo, creo que cualquiera para ganarnos tendrá que sudar y trabajar bastante. Nosotros vamos a ir a por todas para cumplir el objetivo.