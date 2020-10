El Ayuntamiento "busca soluciones" para que el Xerez CD entrene por la tarde

El Xerez CD, a falta de apenas quince días para el inicio de Liga, sigue sin campo para entrenar y jugar sus partidos. La esperada y deseada reunión con el Ayuntamiento para solventar el problema no se ha producido y aún va a tardar unos días. Los dirigentes azulinos han dado todos los pasos a su alcance, han criticado la postura municipal y, como siempre, la pelota está en el tejado de Deportes.

Jesús Alba, delegado de Deportes, ha explicado que el Ayuntamiento está buscando una solución. Ha desvelado que la documentación que le ha enviado el club la está estudiando el gabinete jurídico municipal, que tendrán una respuesta en breve y que está "haciendo un barrido entre todos los clubes que están en convocatoria para buscar un hueco libre en el que puedan entrar".

Respuesta

Alba detalla que "la situación concursal y administrativa del club es compleja, requiere de un estudio importante y en ello estamos. Le requerimos una documentación determinada para saber quién representa a la institución en estos momentos. Hicieron una primera entrega que era incompleta, le volvimos a requerir más datos, nos la enviaron y ahora mismo los tiene en su poder nuestro gabinete jurídico. Es una documentación difícil de estudiar porque no viene de ayer, viene de años atrás".

Igualmente, puntuliaza que "existe máxima colaboración. El club cada vez que le hemos solicitado documentación o le hemos requerido cualquier tema nos ha respondido inmediatamente pero es que esto requiere un estudio que ya estamos terminando. En unos días, tendremos más o menos una respuesta y un planning de la realidad del club".

Sobre el escaso margen de maniobra por el inicio de Liga, afirma: "Estamos en contacto con ellos y les hemos ofrecido campos para que puedan entrenar. La temporada anterior lo hacían por la mañana y no había problemas porque los clubes que están en convocatoria trabajan por la tarde. Ahora, nos encontramos con que quieren entrenar por la tarde y no les podemos asignar horas ocupadas. En estos momentos no están entrenando pero algunas competiciones ya tienen fecha y los equipos tienen que entrenar".

"Eso no quiere decir -resalta- que no podamos ajustar los horarios. Quiere decir que si algún equipo se cae, le asignaremos esas horas. De verdad, hay máxima predisposición. Entendemos que están en una categoría como es Tercera y que necesitan unos entrenamientos exigentes pero hay que tener en cuenta la situación que tenemos en Jerez con el tema deportivo, tenemos los campos que tenemos. Por la mañana está todo más vacío pero por la tarde están ocupados por los clubes que están en convocatoria".

Alternativas

La solución se presenta complicada pero "estamos haciendo un barrido entre todos los equipos para saber si van a competir o no en categoría juvenil o no y en esa vacante entrarían ellos. Estamos por la labor de ayudar pero no podemos sacar a un equipo que está en convocatoria con horario de la temporada anterior para meterles a ellos que van a alquilar el campo. Hay que valorarlo y analizarlo todo. Ya no es cuestión de dinero es que no tenemos más campos, los tenemos saturados respecto a los equipos que existen. Estamos buscando una solución para el Xerez CD".

Por último, confirmó que para poder utilizar La Juventud para disputar los partidos "no hay problemas, ahí tendrían que ponerse de acuerdo con el Jerez Industrial en el tema de horarios y utilización del campo".