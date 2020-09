"Nos estamos chocando con una pared". Así de claro ha manifestado Juan Luis Gil Zarzana 'Titín' la situación cuando se le ha preguntado esta mañana durante la presentación de Samu y Rares por la reunión que el Xerez CD ha solicitado al Ayuntamiento de Jerez para tratar el asunto de los campos de entrenamiento y dónde va a jugar el equipo esta temporada. El presidente de la nueva sociedad que gestiona el XCD, Old Sherry 1947, ha explicado que el Ayuntamiento ha solicitado nueva documentación y que le ha ofrecido al club alquilar alguna instalación "por la manaña o a las diez de la noche, cuando los campos están vacíos y cerrados porque los equipos de cantera no han comenzado a entrenar".

"Esta mañana me han llamado de Deportes para el tema de los alquileres de los campos, que mientras no tuviésemos la reunión, nos dan la opción de alquilarlos. Pero, como siempre, me quedo sorprendido porque lo que ofrecen es o por la mañana, que los jugadores están trabajando, o a las diez de la noche. Es una lástima que en el Xerez Club Deportivo, con todo lo que le ha dado a esta ciudad, sigamos siendo los últimos. Todavía no están entrenando ni los equipos de cantera y que no haya un campo en Jerez en el que podamos entrenar a una hora normal para que los futbolistas no lleguen a sus casas a la una de la mañana nos parece lamentable. Vamos a esperar a esta reunión, pero hasta ahora, la verdad, es que estamos chocando contra una pared, es lo mismo de todos los años", explicaba Titín.

Según el dirigente azulino, la explicación que le dan desde la calle Consistorio es que el club no está dentro de la convocatoria de uso de las instalaciones deportivas: "Es una la lástima que sigamos estando sin poder entrar en convocatoria por la ley que se puso anti Xerez Club Deportivo. No podemos seguir así, necesitamos un campo para poder entrenar a una hora normal. Es lo únicamente que pedimos, no queremos un trato de favoritismo. Incluso pagando. Nos dicen desde el Ayuntamiento que tiene que ser a las diez de la noche. Y le hemos dicho que si no nos pueden dejar entrenar a las ocho de la tarde estando los campos cerrados y no hay ningún equipo de cantera utilizándolos. Y nos han contestado que no, porque no estamos en convocatoria. Esto siempre es lo mismo, pero no van a conseguir cansarnos, vamos a seguir insistiendo y vamos a llevar al Xerez donde se merece y más de uno se dará cuenta con el tiempo", advertía.

La reunión

El club envió hace unas semanas la documentación del cambio de acciones y la representación legal. En un primer momento, el Ayuntamiento pidió los papeles con la firma de la notaría. Ahora, según Titín, ha pedido el nombramiento en junta de accionistas de Ricardo García como presidente del consejo de administración para comprobar que Energy era realmente poseedora del máximo paquete accionarial. "No sé ni para qué nos han pedido esta documentación, que es de 2013. Se lo hemos mandado también. A lo mejor creían algunos que no la íbamos a tener. Lo próximo será pedir el libro de familia del hijo de Ricardo García", comenta el presidente, que añadió por último: "Tenemos la gestión íntegra del club, no nos pueden decir nada más. Aquí ya no está Ricardo, estamos nosotros: José Luis Mateos, Juan Díaz y Juan Luis Gil Zarzana. Tres jerezanos, tres xerecistas, dispuestos a sacar al equipo de nuestra vida adelante. El Ayuntamiento tiene esa documentación y está todo registrado. Y falta que el gabinete jurídico del Ayuntamiento... Es que no sé ya qué falta. Estamos a expensas de que nos llamen y se sienten con nosotros".