Checa "Me equivocado totalmente en el plan de partido"

José Carlos Romero 'Checa', entrenador del Xerez CD, entonaba el "mea culpa" tras la derrota del equipo en Puente Genil, la segunda consecutiva tras la de hace dos semanas en Chapín frente al Pozoblanco y que puede volatilizar la ventaja de 5 puntos que los xerecistas tenían hace apenas 15 días con respecto al Ciudad de Lucena, que incluso se colocará líder si gana al Coria este domingo. El entrenador azulino ha reconocido que se equivocó en el planteamiento del partido y ha asegurado que esta semana "nos toca ponernos el mono de trabajo y agachar la cabeza" para afrontar el siguiente partido en casa ante el Bollullos.

Checa apuntó en rueda de prensa que el partido tuvo "dos partes muy diferenciadas. Ellos han sido muy muy superiores en la primera mitad, han sido capaces de someternos, de ganar segundas jugadas, ganar duelos individuales, crearnos superioridades por bandas, ser fuertes en las áreas... No hemos sido capaces de aguantar el chaparrón. En la segunda hemos cambiado, hemos llevado el partido a nuestro terreno ycreado muchas ocasiones pero no nos ha dado y hay que felicitar al contrario".

Posteriormente, reconocía que "me he equivocado totalmente en el plan de partido que yo tenía en mi cabeza, asumo la responsabilidad y creo que tengo que pedir perdón porque era un partido en el que nos jugábamos la vida y no he sabido expresárselo así a mi equipo para que afrontara el partido con la importancia que teníamos que afrontar".

El técnico añadía que "no hemos sido nosotros y cuando dejamos de serlo cualquier rival nos puede ganar. Nuestra dinámica este año siempre ha sido la de ganar duelos, siendo poseedores del balón intentando someter al contrario y me ha salido mal la jugada porque ha salido todo al contrario. Tengo que asumir el error", dijo.

El equipo mejoró en la segunda mitad -peor no se podía hacer- y "sin haber hecho una muy buena segunda parte, sí hemos sido más reconocibles a lo que estamos acostumbrados. Ellos también tienen un buen equipo con un gran entrenador y hay que darle valor a eso, pero está claro que en los primeros 45 minutos no hemos estado a la altura del partido".

El Deportivo ya pasó un bache en la primera vuelta perdiendo consecutivamente contra Bollullos y Xerez DFC (y luego empatando en La Palma) y el equipo se supo reponer. "Este equipo se ha sabido levantar desde el principio, estamos muy tranquilos, sabemos que esto no va a ser fácil, sabemos que hay equipos muy potentes como el caso del Puente Genil y mira lo que le está costando meterse en play-off y nosotros llevamos desde la primera jornada peleando por el primer puesto. Lo que nos queda es agachar la cabeza esta semana, ponernos el mono de trabajo y saber que la semana que viene tenemos un partido muy importante con el Bollullos y tenemos que sacarlo".