Después de cerrar dos semanas de las más complicadas de toda su historia y todavía con los ecos del estreno en La Granja arropado por un buen número de incondicionales, el Xerez CD visita esta tarde al filial del Córdoba en su primer desplazamiento del curso -aunque segundo en el calendario después de la incomparecencia en Arcos- con el objetivo de estrenar su casillero de puntos y arrancar así en su carrera por la permanencia.

Porque aunque las emociones estén todavía a flor de piel y se mire de reojo al Écija respirando aliviados de lo que pudo ser y afortunadamente no fue, la vida sigue y la competición no concede margen para la relajación: casi no hay tiempo para festejar las victorias y, como en este caso, para lamentar la derrota.

El traspié xerecista en el estreno no sorprendió en exceso, si acaso por haberse adelantado en el marcador el Deportivo, pero toda la incertidumbre, nervios e inquietud acabaron apareciendo tras el gol de Borja y el empate de Lúa, haciendo mella tanto física como mentalmente: el equipo anímicamente se vino abajo. Ahora, una semana después de haber digerido el estreno, llega la hora de la verdad para el Deportivo, que ha podido preparar el partido en Córdoba sin los temores y dudas de la pasada semana.

Así que el inicio de verdad llega dos semanas tarde pero más vale tarde que nunca, y por eso Juan Carlos Gómez, entrenador del Deportivo, ha hecho hincapié en mantener la fortaleza física y mental de principio a fin: sabe que fue clave ante la Lebrijana y que en esta categoría, como en todas, además de la calidad individual es tan importante la preparación física y la fortaleza mental.

Así se presenta el Xerez CD en su visita al Córdoba B, un envite en el que a buen seguro el filial blanquiverde exigirá a los azulinos de principio a fin, esfuerzo que puede verse aumentado por el calor. Sea como fuere, el Deportivo sabe que tiene que empezar a sumar ya para enjugar cuanto antes el déficit de puntos que tiene en su casillero, teniendo en cuenta además la más que probable sanción de -3 puntos por su incomparecencia en el Barbadillo.

Diego Delgado tiene las bajas de Víctor Díaz, Agostinho y Fran Gómez pero recupera a Felipe, Moyano y Yordi El filial blanquiverde, que la pasada jornada vio cómo el Utrera le empataba en el 94, confía en lograr su primer triunfo. El técnico cordobesista, Diego Delgado, que habla de mala suerte en el arranque de temporada, no podrá contar con los lesionados Víctor Díaz y Fran Gómez, mantiene la duda sobre Manolete y Álex Machado, y tampoco podrá contar con Agostinho, aún sin inscribir. Por contra, recupera a Felipe y podría alinear a Moyano y a Jordi, que sí tiene la documentación en regla. El técnico catalogó al Xerez CD como un buen equipo que juega con tres centrales y acumula gente en medio campo, señalando además que su juego a balón parado puede resultar decisivo.

Para la visita a su Córdoba natal, Juan Carlos Gómez, preparador azulino, sigue teniendo las bajas de Yeray Morales, con un tobillo fastidiado, y el capitán Israel, con una rotura en el abductor, a las que se une la ausencia de Juanma Aguilar, sancionado por su expulsión por doble amonestación contra la Lebrijana, y tampoco puede contar esta semana con Piñero.

Así, la alineación inicial del Deportivo tendrá cambios obligados. Gómez subrayaba en la previa que el equipo debía ser fiel a su estilo, por lo que no parece que vaya a haber cambio de sistema. Así, las opciones para mantener a los tres centrales parece que pasan por reubicar a un lateral (Gonzalo y Ángel) o retrasar a Luis Castillo, que ya la pasada temporada por exigencias del guión tuvo que jugar varios partidos como defensa en el Guadalcacín.

En el centro del campo, las opciones para reemplazar a Piñero pasan por Luis Castillo, Juanjo o la novedad en la lista, Iván Romero, baja la pasada semana al tener pendiente de cumplir una sanción de la última jornada de la campaña 2018-19 con el Sanluqueño B. El resto del equipo puede ser el mismo del estreno en La Granja, con Yeray Jiménez y Fran Sabaté en el centro del campo y Borja y Edu Brenes arriba.

Con las bajas de Juanma Aguilar, Yeray Morales, Isra, y Piñero, la convocatoria la forman los otros 17 disponibles: los porteros Miguel Guerrero y Cámara; los defensas Ezequiel, Dani Jurado, Gonzalo, Quirós, Ángel y Ale Revuelta; los centrocampistas Luis Castillo, Juanjo, Fran Sabaté, Yeray Moreno e Iván Romero; y los delanteros Edu Brenes, Ricky, Borja, y Brian Triviño.