Cumbre para cerrar la plantilla

Vicente Vargas, director deportivo del Xerez CD, está pendiente de una reunión con responsables del grupo inversor -en el que como se sabe está Luis Oliver- para cerrar la configuración de la primera plantilla, que actualmente tiene seis fichas libres, de las que tres de ellas obligatoriamente han de ser licencias sub 23.

Vargas, en la presentación de David Narváez, apuntaba que "ya hemos cumplido una etapa y ahora esta próxima semana, en cuatro, cinco o seis días, tendremos que tener una reunión y ver cómo terminamos la plantilla".

La confección de la plantilla actual -siete fichajes y nueve renovaciones- "la hemos trabajado entre todos, se ha hecho un trabajo en conjunto en grupo, y ha salido lo que ha salido. Y lo mismo se va hacer ahora, en estos momentos faltan seis fichas y se llegará a los acuerdos que haya que llegar. Se han dejado tres fichas sub 23 y tres de mayores de 23 años, ahora es lo que hay que trabajar. Hay que ver las necesidades, lo que necesitamos, que ya también se saben, y dónde metemos los sub 23 y los mayores de 23 años".

De la posible llegada de refuerzos del Extremadura, recién ascendido a Segunda, Vargas dice que "de eso no sé nada, no nos han dicho nada. Se está trabajando, no nos dicen si van a venir de un equipo u otro. Se van a poner en lo alto de la mesa las posiciones que necesita la plantilla y dentro de esas posiciones en cada una hay un listado de jugadores y de ese listado de jugadores se sacarán los futbolistas que creemos que pueden venir a reforzarnos".

La intención es "dejarlo todo concretado para el 18 de julio, que será cuando se empiece a entrenar", pretemporada que arrancará en Santa Fe, en el campo de los Marianistas: "Desde aquí agradecerles las facilidades que nos han dado para que el club pueda desarrollar allí la pretemporada".

El Xerez CD sigue pendiente de Don Bosco pero Vargas está "muy tranquilo en este aspecto, soluciones va a haber, seguro. Tenemos gente capaz de dar solución a todos los problemas que tengamos. Hemos tenido a Afición Xerecista echando hasta el último aliento ayudando y ahora está reforzado por este grupo inversor, gente que sabe de esto, que lleva mucho tiempo en esto y aquí todo ya está pensando para que en ese aspecto no haya errores, está todo pensado para adoptar soluciones en el momento que haya que hacerlo".

De igual forma, la campaña de socios de la liga 18-19 está "pendiende del grupo accionista, es trabajo de ellos. Lo que sí está claro es que a los aficionados habría que darle a cada uno un trofeo por cómo nos han llevado en volandas hasta aquí. El Xerez CD parecía que no iba a seguir existiendo y aquí estamos, y ya no se habla de eso sino de que podemos aspirar a meternos en ese grupo de favoritos, estamos hablando de hacer un buen equipo y competir. Aquí tenemos otra vez al Xerez con muchísima ilusión y me consta que los aficionados nos van a ayudar todo lo que puedan y más".