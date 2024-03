El partido del Xerez CD en Puente Genil ya tiene día y hora

La plantilla del Xerez CD ha regresado este lunes a los entrenamientos tras el varapalo sufrido el domingo en Chapín contra el Pozoblanco, encuentro que los de Checa perdieron por un gol a dos pese a tener ocasiones de sobra -tres lanzamientos a la madera incluidos- para haber sumado un nuevo triunfo.

El equipo afronta una semana distinta ya que no hay liga este próximo domingo debido al compromiso de la selección andaluza en la Final Four de la Copa de las Regiones UEFA. Los azulinos entrenan hasta este jueves en La Granja y tendrán tres días de descanso. Posteriormente, la plantilla volverá a los entrenamientos para preparar la cita contra el Puente Genil, encuentro de la 26ª jornada que se disputará en el Manuel Polinario y para el que ya hay día y hora.

En efecto, el Puente Genil ha comunicado que el choque contra el Xerez CD será el Sábado de Pasión, 23 de marzo, a las 12:00 horas en el Manuel Polinario. Los pontanos no atraviesan un buen momento y no conocen la victoria en las cuatro últimas jornadas, aunque al Xerez CD, históricamente, no se le ha dado bien el campo cordobés, donde perdió el ascenso directo en la temporada 20/21.