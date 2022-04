"Por historia el Xerez CD es favorito, pero en el día a día somos los más humildes"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, se mostró feliz tas superar al Salerm Puente Genil por 2-0 en Chapín. Destacó el esfuerzo de su equipo, valoró el potencial del rival, se deshizo en elogios con Álex Colorado y no renuncia a nada, pero advierte que el 'play-off' va a ser muy complicado y recordó que "por historia, masa social y entidad, somos favoritos, pero en el día a día somos el equipo más humilde de los cuatro, los otros tres rivales tienen un gran potencial y en diciembre se reforzaron para pelear por el ascenso".

–Triunfo, tercera plaza y gran ambiente...

–Se ha dado todo para que fuese el día del xerecismo, un día para disfrutar de todo lo que se logró la pasada semana, que al ser Jueves Santo y jugar fuera no fue igual, aunque también logramos teñir la Ciudad Deportiva del Sevilla de azul y blanco. Teníamos que refrendar en Chapín con una victoria aquí todo lo logrado. No era fundamental el triunfo, pero sí importante porque nos da una pequeña ventaja si hay prórroga y llegamos con empate. Vencer era poner la guinda a todo lo que venimos haciendo, encadenamos ya doce partidos sin perder y el equipo menos goleado de la segunda vuelta. La justicia la dicta la clasificación, hemos logrado la tercera plaza y es justa. La merecíamos por juego, por ocasiones, por entrega y por la forma de llegar a ella.

–¿Qué le pasó al equipo tras unos primeros minutos buenos?

–Ya teníamos el objetivo logrado y la no necesidad imperiosa de vencer después de todo lo conseguido se nota. Sabíamos que ellos iban a apretar, que aprovechan cualquier error, han realizado una buena segunda vuelta y tienen a cuatro jugadores arriba que son cuatro velocistas que tienen calidad, Cuenca, Amin, Brian y Salva Vega. Tuvimos la posesión, pero no ocasiones claras. Luego, la gente rápidamente nos metió en el partido, empezamos a dar nuestra mejor versión y logramos el 2-0. Luego, el equipo en la segunda parte estuvo muy fuerte en defensa para no encajar goles y pudimos hacer el tercero. Eso habla de su nivel competitivo.

–Se marcha Álex con un gran gol y un emotivo homenaje, ¿cómo recibió la noticia?

–Para mí ha sido un orgullo entrenarlo y no lo digo por halagarlo. No es ya sólo apostar por él y ponerlo siempre, es que es un auténtico profesional en el trabajo diario y el homenaje ha sido precioso, nos ha emocionado a todos. Se lo merece, ha pasado por todas las categorías, bajó al barro, ha sacado esto adelante, se echa siempre el equipo a la espalda y ha sido bonito verle terminar aquí con su gente y marcando además. Estaba hecho para él este día, era el día del xerecismo y de Álex Colorado. Hay que disfrutarlo, ojalá pueda ser en tres partidos más y luego, que tome la decisión que tenga que tomar.

–A partir de ahora, ¿hay menos presión?

–Acabar terceros con todo lo que pasamos en diciembre tiene mucho mérito, había gente que pensaba, y era lógico, que no íbamos a ganar ni un partido en la segunda vuelta, que había un equipo que se tenía que caer y que sería el nuestro. Después de todo eso, llevamos doce partidos sin perder y eso habla de la humildad del grupo, de su fortaleza mental, de la unión, de aprender de los errores... Nos metemos en un 'play-off' en el que el Xerez CD por historia, por nombre, por identidad, por masa social, por todo lo que vamos a llevar en la grada, es favorito, pero por realidad del día a día somos el equipo más humilde de los cuatro. Gerena, Ciudad de Lucena y Utrera tienen un potencial enorme en todos los sentidos, a nivel de clubes, económico... Se reforzaron en diciembre con jugadores de Segunda RFEF y Tercera. Apostaron fuerte para meterse en este 'play-off'. En el día a día somos el equipo más humilde y no nos quita ni nos añade presión. Vamos a afrontar estos encuentros igual, somos un equipo ganador. Si superamos al Lucena esteremos en la final y sin ganamos la final, iremos a la última fase. Y si perdemos, lo más importante será hacerlo con nuestra gente identificada con nuestro equipo. Mi objetivo personal, y lo dije el día de mi presentación, era que la afición se identificara con nosotros y eso lo hemos logrado. El 'play-off' va a ser muy complicado, son tres partidos, pero somos el Xerez CD.

–¿Qué le ha parecido el ambiente de Chapín?

–Espectacular, como siempre. Se me acaban los calificativos. Es una pena que este club esté en Tercera. Para mí es un elogio y un orgullo entrenar a este equipo, lograr lo que hemos logrado y ser parte de la historia de este club. Ojalá el final sea feliz y logremos el objetivo por todos los de la grada y por todo lo que es este club. Este club no es de Tercera, tiene que salir de esta categoría y va a salir. A ver si es este año. Daremos el cien por cien, no es fácil ganarnos, pero tampoco se nos ponen fáciles los partidos.