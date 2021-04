Esteban Vigo, técnico del Xerez CD, aseguró tras el triunfo de su equipo en el Ciudad de Lepe ante el San Roque que "el resultado es lo que vale en el fútbol", reconoció que "no hemos el fútbol que a mí me hubiera gustado", apuntando que pese a no jugar bien y que Salvi Carrasco fue el mejor de los azulinos "dentro de dos días nadie se va a acordar de si jugamos bien o mal y sí de los tres puntos".

El técnico azulino comenzó su comparecencia resaltando que "esto es fútbol y el que no lo quiere entender lo tiene muy difícil. Nosotros intentamos jugar bien y hoy no lo hemos hecho, no hemos hecho un gran partido, pero sí en otras facetas del juego. Hemos mantenido la portería a cero ante un equipo que es muy peligroso y no es fácil. Hemos tenido una ocasión en el descuento y la hemos aprovechado, sin hacer ese partido que a mí me hubiera gustado hacer. El resultado es lo que vale en el fútbol, la gente de aquí a dos días se olvidará si hemos jugado bien o hemos jugado mal".

El malagueño incidió en la importancia de mantener una vez más la portería a cero: "Estamos trabajando en eso desde mi llegada, en mantener esa portería a cero. La categoría es complicada y ya hemos entrado en una fase que cualquier error te lleva a perder partidos. Hemos hecho una jugada a balón parado en el minuto 94 y nos ha salido bien. Es verdad que ellos han tenido algunas ocasiones durante los 90 minutos, pero también está el portero para pararlas".

"El esfuerzo de mis jugadores ha sido titánico ante un rival que maneja el balón y al que es difícil quitárselo"

Esteban aseguró que "nos hemos enfrentado a un equipo que en su grupo ha sido el mejor, un equipo muy goleador, que lo ha hecho fantásticamente bien, pero esto ahora es otra cosa, empezó en Ceuta perdiendo y hoy ha tenido otra derrota y hay que superarlo. Imagino que su técnico trabajará para ello como yo voy a trabajar en el aspecto del juego del Xerez", señaló.

Se le preguntó por los casos COVID en otros equipos y de las consecuencias que están teniendo en cuanto al aplazamiento de partidos: "Nosotros hemos sufrido eso en la primera jornada al presentar el Ciudad de Lucena jugadores con COVID. Hay que ser muy respetuosos con esos clubes, porque de alguna forma ya están teniendo un gran problema al no poder disputar sus partidos", manifestó.

Ni que decir tiene que para la moral, estos tres primeros puntos en la fase de ascenso representan un subidón: "Esto nos da vida porque el domingo tenemos otro y el miércoles el atrasado, pero este partido hay que olvidarlo ya".

Por último, resaltó el trabajo de sus jugadores: "El esfuerzo que han hecho ha sido titánico ante un equipo que maneja muy bien el balón y al que es difícil quitárselo".