"El resultado puede ser hasta corto, la contundencia del equipo fue enorme"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, se mostró orgulloso del trabajo realizado por sus jugadores ante el Ciudad de Lucena en el Pedro Garrido en una cita que ganaron con autoridad por 3-0. Destacó la contundencia de los suyos, el gran juego desplegado y el compromiso de todos. No quiere hacere cuentas, pero sabe que el Deportivo cada vez tiene más cerca el 'play-off': "Con este resultado hemos metido en la pelea también al Lucena y ahora somos cuatro equipos para dos plazas".

–¿Qué valoración hace del encuentro?

–No era un partido normal, era especial por lo que había en juego. Nos enfrentábamos tercero y cuarto y sabíamos que teníamos que ganar para seguir en la lucha porque el Córdoba B había ganado en Los Barrios y el Gerena había pinchado ante el Utrera y le sacábamos tres puntos más. La jornada ha sido redonda y la contundencia del equipo y el nivel mostrado han sido excelentes. Da alegría, motiva y genera ilusión lo que hemos visto ante nuestra gente.

–¿Da a su equipo un mayor impulso mayor el 3-0 ante rival directo?

–Había que pensar que con lo poco que queda y la escasa diferencia de puntos, el golaveraje también había que tenerlo en cuenta. Perdimos allí 1-0 y ahora hemos ganado y también le hemos superado ahí para lo que pueda pasar, da ventajas quedar segundo o tercero. Insisto, me quedo con el nivel de juego del equipo, que es el que nos está llevando a encadenar esta serie de jornadas sin perder. Nos genera ilusión y, además, en esta ocasión se ha refrendado con un resultado holgado.

–Dimas Carrasco se quejó de un penalti sobre Zequi, consideró justa la expulsión de Joe Bravo y coloca en esas acciones las claves del partido, ¿cómo analiza esas jugadas?

–En la jugada de la expulsión, cortamos bien un balón a Zequi, montamos una salida rápida con Joselillo y hay una clara agresión, creo que el árbitro lo hizo bien. No creo que esa acción marque el partido. Creo que lo marcan el juego y la contundencia del Xerez CD. Supimos leer la primera parte perfecamente, teníamos muy claro que teníamos que trabajarales con dos pivotes defensivos para ahogarles las salidas con Nacho y con Carlos para que no entraran en juego y así fue. Les ganamos la segundas jugadas y les sacamos muchos centros laterales con dos bandas naturales, acciones en la que ellos sufren mucho. En la segunda mitad, con las salidas tras robo fueron decisivas. Táctica y técnicamente el equipo estuvo muy bien y su contundencia fue enorme. Creo que el resultado puede ser hasta corto. Pensar que una jugada concreta, después de los noventa minutos que jugamos, fue decisiva no lo veo.

"Ahora tenemos una salida a Rota que es complicada, pero está cerca y el campo estará lleno de xerecistas que nos harán sentirnos como en casa"

–El equipo supo responder a la contra cuando el rival apostó por jugar con dos puntas...

–Sabíamos que podíamos hacerles daño de salida con los continuos cambios de orientación y cuando pasan a jugar con dos puntas, tanto Juanca como Jordan ganaron muchas segundas jugadas, sabíamos que iban a ser muy directos. También ganamos muchos duelos con Daviti y con Rubén y eso que creo que somos la defensa más joven de la categoría hasta por debajo de las de los filiales. Están a un nivel altísimo porque fijaron a dos delanteros muy altos. Nuestros jugadores desequilibrantes estuvieron muy bien.

–¿El objetivo ahora es la tercera plaza?

–Nuestro objetivo, desde que pasó todo lo que pasó en diciembre con los movimientos en la plantilla, es el día a día, el domingo a domingo. Puede parecer un tópico, pero en nuestro caso no lo es. A partir de ahí, perdimos con el Recre, a pesar de estar a un gran nivel, y fuimos positivos. Estamos en una buena racha, nos están saliendo las cosas y hay que aprovechar los duelos directos, aunque también tienes que hacer los deberes porque de lo contrario no te sirve de nada. Esta victoria significa que antes Córdoba B, Gerena y nosotros peleábamos por la cuarta plaza y ahora acabamos de meter al Ciudad de Lucena. Somos cuatro equipos para dos puestos y todo ayuda. Nuestro reto es el domingo a domingo, ahora tenemos una salida a Rota que es muy complicada, pero está cerca, el campo estará lleno de xerecistas que nos harán sentirnos como en casa y, luego, tenemos dos partidos fundamentales en el Pedro Garrido. Hay que seguir sumando de tres. El Ciudad de Lucena ahora lleva tres partidos sin ganar y nosotros también pasamos por ahí. Lo importante es cortala cuanto antes y seguro que les dura poco porque tienen un equipazo.

–¿Cómo valora el estreno Pimentel , los minutos de Juanca y lesión Iván Gutiérrez?

–Tenemos que solventar los partidos con nuestro estilo de juego, pero también pensando en el rival y nos medíamos a un equipo al que le podíamos hacer daño con centros laterales y ahí Iván Gutiérrez es un especialista y es muy trabajador. Ellos tenían laterales muy ofensivos y siempre te someten más. Parece una contractura o un poquito menos, pero le vamos a perder ocho o diez días. Juanca está muy contento con sus minutos, pero ha terminado muy cansado y no termina de recuperar el nivel que todos queremos, esperemos que en dos tres semanas esté, lo mismo que Álex. Con el estreno de Pimentel estoy contento, ha estado a un buen nivel, es muy trabajador y en el último gol estuvo muy generoso. Debutaba, es delantero, está deseando hacer gol y le cedió el balón a su compañero. Eso dice mucho de él y de su nivel.