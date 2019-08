Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, acabó satisfecho con el juego de su equipo y las ocasiones de gol generadas en el Gutiérrez Amérigo en el Trofeo Moscatel Los Madroñales pese al empate y afirma que el Deportivo encara a buen nivel el estreno liguero del próximo fin de semana en el Antonio Barbadillo, subrayando que "vamos a llegar muy bien" al partido de Arcos.

-¿Qué valoración hace del partido en Chipiona?

-Una valoración positiva, como lo hemos venido haciendo durante toda la pretemporada. Han sido dos partes totalmente diferentes: en la primera parte hemos entrado muy bien en el partido, generando peligro y circulando muy bien. Luego hemos tenido una fase de dudas en la que ellos han apretado un poquito más, nos han creado algunos problemas sobre toda la contra y luego al final de la primera parte hemos vuelto otra vez a dominar el partido y a tener alguna ocasión que otra para haber desnivelado todavía más el partido. Después, una segunda parte donde el campo ya no daba para más, era complicado. Hemos tenido que variar la forma de jugar y hacerlo por fuera en vez de por dentro porque por dentro se acumulaba mucha gente y el campo no estaba para tocar mucho. Y lo que hemos hecho es la opción de jugar por fuera y buscar mucho cambio de juego y el juego más largo. Hemos tenido también problemas al inicio de la segunda parte por ese motivo, porque hemos intentado hacer lo de la primera parte, que era circular por dentro y profundizar por dentro pero nos hemos dado cuenta de que no se podía y hemos cambiado la forma de jugar. A raíz de ahí creo que el juego ha vuelto a ser nuestro y las ocasiones también. Creo que al final, en los últimos 15 minutos, hemos tenido ocasiones suficientes como para haber desnivelado el marcador.

-El equipo creó muchas ocasiones claras pero solo acertó en una...

-Lo mismo que el otro día entraron cinco en Rota, en Chipiona ha entrado solamente una pero lo importante es que se generen. Siempre digo lo mismo: si generas tienes más posibilidades de marcar. Aquí no ha sido así, nos hemos ido con el empate a uno y hemos ganado en los penaltis pero la sensación es buena porque el equipo crea y genera, que es lo importante.

-Y otro penalti parado por Cámara...

-Tenemos mucha confianza en él, él también está con confianza y ha vuelto a parar uno, que nos ha dado el trofeo. Esto es trabajo de todos, me alegro por él porque está en un buen momento y es una opción muy seria para la portería.

-Acabó la pretemporada y ahora el objetivo es prepararse para Arcos...

-Nos queda una semana de trabajo, vamos a empezar ya desde el lunes, semana de competición y el equipo va a llegar bien a Arcos, va a llegar muy bien. Estamos recuperando los tocados, caso de Israel y Yeray Morales, que también posiblemente se pueda recuperar del tobillo. Lo único que deseamos y esperamos es que esté la plantilla al completo para Arcos.

-¿Qué espera de su equipo en este inicio de temporada?

-Yo espero siempre el máximo. Cuando empezamos a trabajar el primer día de pretemporada siempre esperamos que cuando llegue el inicio liguero el equipo este al máximo nivel, con todo asumido y con todo asimilado. Y creo que en este caso va a ser así.

-¿Le falta alguna pieza a la plantilla?

-Estamos bien de momento, estamos bien. No sé si habrá alguna incorporación, en el caso de que llegara, bienvenida sea. Ya dije la semana pasada que íbamos a ver las opciones que tenemos y los parámetros del económicos del club, no descartamos nada porque tenemos creo dos fichas libres todavía y no tenemos prisa. Vamos a empezar la semana de competición de entrenamiento de cara al fin de semana, que es lo importante. El resto ya se verá y si tiene que venir alguien, vendrá.

-¿Qué mensaje tiene para la afición de cara al inicio de liga?

-Lo primero es que nosotros le demos una victoria, que es lo más importante. A partir de ahí, nosotros a ganar y la afición que se ilusione, que esto es así. Que tenga ilusión en el equipo, que creo que la tiene porque el equipo ha demostrado durante la pretemporada que tiene una forma de jugar muy particular, una forma de jugar que gusta al espectador y eso al final engancha. Si a eso le añadimos que el equipo gane, pues mucho mejor.

-Ahora solo queda despejar la incertidumbre a nivel institucional...

-Es normal que haya incertidumbre porque todavía no se ha desbloqueado. Desde la parte nuestra, la parte deportiva, tenemos ilusión que en que esto se desbloquee lo antes posible y desde el club nos dan tranquilidad, que es lo más importante.