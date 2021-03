Dani Laínez regresó al Navarro Flores pero ahora en las filas del Xerez CD. El atacante jerezano fue titular con Esteban por segunda jornada consecutiva, estuvo muy activo en la primera mitad cuando le surtieron balones a la banda derecha y en la segunda, tras los errores que supusieron la remontada del Rota se diluyó como el resto del equipo.

Laínez lamentaba tras el partido la nueva derrota porque “no podíamos fallar en esta partido, se había hablado en el vestuario y dos errores en dos momentos de falta de concentración nos han costado dos goles. Lo que nos queda hay que ganarlo porque no tenemos ya margen de error, de hecho ya veníamos a Rota sin margen de error y perdemos. El equipo lo ha intentado hasta el último momento y de todas las formas. El Rota también ha hecho su partido, ha sabido pararlo, jugar a que no se juegue y cuando se han puesto por delante por esos dos fallos nuestros más que aciertos de ellos no se ha jugado más”.

Lamento "No tenemos margen de error, de hecho ya íbamos a Rota sin margen y en dos fallos se nos escapó tras una buena primera parte"

Tocados "El fútbol es un estado de ánimo y los dos goles nos mataron psicológicamente, luego lo intentamos pero no pudimos"

Plano personal "Estoy contento porque un jugador quiere jugar, pero pesa más lo colectivo, estoy jodido"

El atacante diestro afirmaba que “en el fútbol el estado de ánimo cuenta y esos dos goles nos mataron psicológicamente. Hicimos una primera parte muy buena, atacando, creando ocasiones, jugando bien y el Rota ni se nos acercó. Pero en la segunda parte dos fallos nos cuestan dos goles, aquí no se perdona, lo vemos todas las semanas, a cualquiera que le concedas algo te hace un gol”.

Desde ya, Laínez señala que “hay que pensar en la Lebrijana” y en dar una alegría a la afición, que se desplazó en masa al Navarro Flores: “No fallan nunca, cada vez que se puede ir al campo están ahí. Estamos en deuda con ellos, ya la teníamos desde hace un par de semanas y que no duden de nosotros porque trabajamos todos los días al doscientos por cien aunque luego no se refleje en el campo. En la primera parte se ha visto, hemos hecho el juego que quiere el míster, abrir por bandas y meter centros”.

El extremo derecho llegó antes de que se cerrase el mercado de fichajes procedente precisamente del Rota, debutó con gol ante el Antoniano y salió de titular contra el Xerez DFC y ante su exequipo. Personalmente asegura estar “contento porque un jugador lo que quiere es tener minutos, pero ahora mismo me pesa más lo colectivo y estoy jodido”.