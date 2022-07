Lobo, en su presentación en el Xerez CD: "Me voy a dejar la piel"

El Xerez Club Deportivo ha presentado en las instalaciones de Cárnicas Lugo a Miguel Ángel Lobo García, delantero centro de La Rinconada que llega al club xerecista tras firmar 32 goles en el Castilleja en División de Honor, donde se proclamó máximo goleador de la categoría. El futbolista, con ofertas económicas superiores a las del XCD, se ha decantado por el club azulino por su historia y repercusión, confía en tener un buen año y le motiva el proyecto porque "se está haciendo una buena plantilla".

Juan Luis Gil, presidente del club, era el primero en tomar la palabra para agradecer a Cárnicas Lugo la cesión de las instalaciones y se refirió a Lobo como "el 'killer' que todos estábamos esperando, después de marcar 32 goles en División de Honor estoy convencido de que éste va a ser tu año", le dijo. "Esperamos crecer juntos para conseguir todas las metas que queremos".

Miguel Ángel Gutiérrez, de la comisión deportiva, dio algunos detalles más de la contratación del delantero: "A mitad de temporada empezamos ya a verlo porque las cifras goleadoras eran importantes y cuando comenzamos a formar la nueva plantilla fue uno de los objetivos". "No ha sido una negociación fácil -continuó- en el sentido de que ha sido un futbolista que con estas marcas ha tenido bastantes ofertas económicamente más fuertes que la nuestra, pero cuando hablé con él le dije que aquí se va a sentir futbolista porque éste es un proyecto en el que confiamos mucho. Le dije que si es capaz de meter la mitad de goles que el año pasado aquí se va a sentir futbolista".

De sus características, explicó que "es un futbolista de área, rematador nato y creo que con un equipo como el nuestro, que pensamos que va a ser de los que estará arriba, de los que va a crear, nos va a venir muy bien. Le deseamos mucha suerte y le damos también las gracias a su representante, Andrés, que ha hecho también para que esté aquí con nosotros".

Reto personal

El futbolista explicaba que se decantó por el XCD pese a tener ofertas más interesantes desde el punto de vista económico porque "el Xerez es un club histórico, con mucha historia detrás" y aunque no se puso una cifra de goles, reconoció que el listó está alto: "Ha sido una temporada muy buena, me he encontrado muy bien físicamente y a lo largo del año fui mejorando y gracias a Dios ha salido muy buen año" "los goles -apuntó- es cosa de todo el equipo, no vienen solos sino a través del trabajo de todos. Pero no me marco cifra, no me gusta ponerme cifras, poco a poco, pasitos cortos pero con firmeza. Poco a poco vendrán los goles", dijo.

Lobo tiene experiencia en Tercera División aunque siempre se ha destapado como goleador en División de Honor. Para él, volver a categoría nacional "es un reto personal, tengo ganas de volver e intentar hacer una temporada mejor a las que anteriormente he tenido. Los goles en un delantero son lo que marcan la diferencia. No he tenido esa suerte en años anteriores y espero tenerla este año porque se está planificando un buen proyecto y hay un equipo bastante bueno por lo que estoy viendo".

Se definió como un delantero "muy trabajador, si tengo que venir a recibir voy, suelo caer a banda y dentro del área estoy mucho, siempre estoy en el sitio" y con respecto a los objetivos, "la intención es estar lo más alto posible, se está haciendo un equipo para eso, para estar lo más cerca posible de la zona de arriba. Esta temporada no están Recre ni Utrera, pero es que en esta categoría te pueda ganar cualquiera. La clave es tener regularidad".

Por último, ya ha hablado con Paco Peña, "le dije que soy un futbolista muy trabajador, un delantero que no deja de insistir en todo el partido y que desde el primer momento me voy a dejar la piel en el Xerez CD".