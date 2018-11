Luna, defensa del Xerez CD, sólo sufre un esguince cervical

Juan Luna, defensa del Xerez CD, no pudo terminar el encuentro frente al Cabecense (0-1) en La Juventud después de sufrir un fuerte balonazo en la cabeza en un salto, una vez que su equipo ya había realizado los tres cambios en el tramo final del choque.

El cordobés, que se lesionó cuando su equipo ya perdía 0-1, se mareó con el impacto, perdió la visión y le aparecieron vómitos que le impidieron continuar en el terreno de juego pese a intentarlo. El árbitro fue el encargado de parar el juego y de mandarle a la caseta porque el jugador estaba totalmente mareado.

Tras ser examinado en el hospital, el propio Luna se ha encargado de tranquilizar a todos con un mensaje en sus redes sociales: "Gracias a Dios, me encuentro fuera de peligro. Sufro un esguince cervical que me mantendrá unos días fuera, pero no me deis por muerto que vuelvo con más ganas que nunca. Una pena el resultado, toca levantar cabeza y aprender de los errores. Mil gracias por el apoyo. VAMOS!!!".