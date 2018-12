Nene, técnico del Xerez CD, no se fía del Guadalcacín y reclama "concentración"

Nene Montero se sentará por primera vez en el banquillo del Xerez CD como visitante y lo hará ante el Guadalacacín de su amigo Mendoza. Espera ganar pero lo conseguirán sólo "si no pensamos en las bajas y los que van a estar se ponen el traje de faena. Es el mensaje que les estoy inculcando desde el lunes. Si trabajamos todos, nos irá bien y si es al contrario, no tendremos nada que hacer".

Bajo su punto de vista, "el Guadalcacín de mi amigo Jesús es competitivo y le crea problemas a todos los rivales. Con actitud y competitividad, podemos superar a cualquier rival pero hay que estar a la misma altura de ellos”.

El Guada no ha ganado aún en casa esta temporada pero Nene no se fía del dato. "Tienen jugadas a balón parado preparadas, saques de banda con sus centrales que van bien de cabeza y nos pueden sorprender. Tendremos que estar concentrados y metidos en el partido, no podemos tener dudas, ni pestañear”, tendremos que estar muy vivos".

Otra de las cosas que el preparador malagueño pide a sus jugadores es "ser eficaces y tener paciencia porque no se puede meter el segundo gol antes que el primero. Tenemos que saber jugar con nuestras virtudes y sus errores. Tenemos que hacer todo lo posible por adelantarnos en el marcador".