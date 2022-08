Paco Peña: "Pavón ha firmado y luego me ha pedido salir"

El Xerez CD no pudo pasar de un empate a uno contra el Guadalcacín en el amistoso de este miércoles en el Fernández Marchán. Paco Peña, técnico azulino, se mostró satisfecho del partido de sus pupilos y dijo que el equipo le gustó "a rachas" destacando que en los minutos finales faltó concretar las claras ocasiones de las que dispuso.

El entrenador jerezano destacó que sigue haciendo falta un lateral derecho -probó de nuevo a Rubén Sánchez en esa posición- y el elegido era Alejandro Pavón, futbolista que ya militó la pasada temporada en el XCD. El futbolista, que ha realizado parte de la pretemporada en el Antequera, estuvo en la presentación de la primera equipación que se celebró el pasado martes y todo apuntaba a que se iba a incorporar a los entrenamientos.

Sin embargo, la situación ha cambiado, como confesaba Paco Peña al término del partido en Guadalcacín: "Es verdad que ha firmado y que ha pedido salir porque tiene un equipo de superior categoría. Tenemos otras alternativas que hemos puesto en marcha porque es cierto que nos hace falta un lateral derecho y ahora mismo pinta bien".

Así que la opción Pavón parece descartada: "Es que me ha pedido salir; si él quiere irse, yo no quiero a nadie en el equipo que no quiera estar. Ya que se las arregle con el club porque son cuestiones de la entidad", apuntó el técnico.

Respecto al partido en Guadalcacín, el entrenador azulino dijo que le gustó su equipo "a rachas; a partir del sábado ya iremos planteando un poquito más lo que es el inicio de liga, pero ahora mismo con todos los cambios y todos los jugadores jugando hay que mezclar y eso hace que se iguale un poquito aunque seas de superior categoría".

Por segunda vez en la pretemproada, el XCD se vio por detrás en el marcador y el técnico extrae lo positivo porque vio a su equipo con personalidad en el tramo final: "Nos viene bien trabajar bajo la ansiedad que te genera ir perdiendo, hay que aprender a jugar con esa ansiedad y al final en los últimos minutos han salido muy bien. Cuando los nuestros han ido cogiendo confianza, se sueltan, meten mucho más ritmo y encontrando las buenas sensaciones hemos visto que el nivel ha sido alto y lo que nos ha faltado es concretar porque hemos fallado tres o cuatro. Lo importante era terminar con buenas sensaciones", dijo.

Por último, comentó que se marchaba "contento con todos porque no ha habido un jugador que haya jugado con el freno de mano echado. Todos han intentado dar lo máximo, que es lo que se les pide en el momento de pretemporada que estamos".