Paco Torres, lateral del Xerez CD: "Es una derrota dura, pero jugando así podremos ascender"

Paco Torres fue titular por segundo encuentro consecutivo ocupando el lateral derecho del Xerez CD y tras el partido contra el Pozoblanco acudió a la sala de prensa de Chapín para mostrar sus impresiones de la derrota del equipo contra los cordobeses, la segunda de la temporada en Chapín y la tercera en liga. Pese a perder la renta de cinco puntos con respecto al Ciudad de Lucena, que vuelve a estar a dos de los xerecistas, el defensa azulino se mostró "muy tranquilo" porque "jugando así las victorias van a llegar". Valoró el número de ocasiones que creó el equipo y el sobreesfuerzo de sus compañeros al tener que jugar con uno menos por la expulsión de Armengol en la primera mitad y aunque reconoció que el vestuario estaba "dolido", también añadió que la derrota no va a generar "ninguna duda" entre la plantilla.

El lateral lamentó la derrota, pero se quedó con el partido que hizo su equipo y la mejor primera parte de lo que se lleva de temporada, aunque negados de cara a gol con hasta tres lanzamientos al palo: "Creo que puede ser el partido que más ocasiones hemos tenido esta temporada, pero el fútbol tiene estas cosas, hay que meterla, hemos tenido muchas y ellos sólo dos y las dos han ido dentro y se llevan el partido. Esto es fútbol y a seguir trabajando para seguir creando ocasiones, unos días van a entrar y otros no, pero el problema sería no tenerlas. Seguro que trabajando, el próximo día las vamos a meter".

Al término del encuentro, Torres vio el vestuario "dolido porque es una derrota dura. Veíamos en el campo que podíamos remontar y ganar y cuando al final no se puede pues duele, pero hoy se duerme bien, mañana se empieza a trabajar y a esperar a dentro de dos semanas al próximo partido y a seguir en la misma línea que llevábamos".

Checa pidió perdón á la finalización del partido porque a su entender hizo cambios ofensivos y, con uno menos, dejó al equipo en situaciones de uno para uno en defensa. El lateral no tiene la misma sensación: "La mía, desde dentro, es que siempre tuvimos ocasiones durante todo el partido. Es verdad que con uno menos al final las piernas lo notan y eso puede llevar a pensar que se haya roto un poco el partido, pero no creo que hayan sido los cambios, es culpa de todos, a trabajar y darle la vuelta a esto".

Con respecto a la expulsión, comentó que "no la he visto, veo al rival en el suelo. Si le ha dado y el árbitro lo ha visto así, hay que aprender. 'Armen' es un chaval muy joven, a él le dan muchísimo y tiene que aprender de esto para que no le vuelva a ocurrir. Al final, con uno menos tienes que correr por dos, pero yo en ningún momento he tenido la sensación de que estábamos con uno menos y eso dice mucho del trabajo y que físicamente estamos a un nivel increíble".

El Deportivo encara ahora un parón por la participación de Andalucía en la Copa de las Regiones UEFA y retomará la competición dentro de dos semanas en Puente Genil, campo de infausto recuerdo para los aficionados del XCD: "Creo que nos viene bien el parón, estos cuatro días de entrenamientos se hará un buen trabajo como si hubiera partido y habrá que esperar una semanita más, pero me voy dolido pero también tranquilo porque hemos tenido muchas ocasiones y hemos sido muy superiores. A estas alturas, cualquier salida y partido es complicado, no conocía ese pasado (del Polinario), pero le vamos a dar la vuelta seguro".

Así que Paco Torres no cree que esta derrota vaya a crear dudas en la plantilla: "Ninguna. Creo que nadie las ha tenido en el campo, veía a los compañeros e incluso con el 1-2 pensábamos que íbamos a remontar. Con el 1-2 y uno menos, las ocasiones las seguíamos teniendo nosotros. Es de admirar". Y en cuanto a que la renta con el Lucena se haya reducido de nuevo a los dos puntos, comentó que "todo lo que quedan son finales, no miramos al Lucena, el Pozoblanco también se está metiendo ahí arriba, la liga está muy bonita y estaba claro que no íbamos a ascender ya, esto es Tercera y para subir hay que trabajar y luchar mucho. Seguramente tendremos muchas opciones de ascender si seguimos jugando así".