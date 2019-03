Con Calle todavía en un segundo plano al no tener la licencia tramitada, ha sido Sergio Narváez el futbolista encargado de ofrecer las impresiones de la plantilla del Xerez CD de cara al partido del domingo en La Granja contra el Arcos. Curiosamente, el mediapunta fue uno de los defenestrados en un primer momento tras el plante de los futbolistas por la falta de cobro, huelga que no fue tal porque los jugadores no llegaron a dejar de entrenar aunque sí lo hicieron a menor ritmo.

Al final, los que pagaron el pato fueron Salas, Alberto del Río -en el Deportivo aguantando el tirón en los peores momentos, desde el descenso a Tercera- y Pedro Carrión -santo y seña del ascenso a Tercera y de la permanencia de la pasada campaña-, porque a Oliver se le pasó el enfado primero con el lesionado Carlos Sanjuán, luego con Sergio Narváez y esta semana con el portero Fran, despedido, perdonado y readmitido para desorientar un poco más a lo que queda de afición.

Y en estas el que ha salido a dar la cara antes del entrenamiento en La Granja ha sido Sergio Narváez, que aboga por centrar la atención en el Arcos y no cree que toda esta marejada de salidas y regreso de futbolistas -además de Nene Montero- haya afectado al equipo: "Parece por lo que es el fútbol y lo que son los resultados, parece que cuando se han ido los compañeros hemos perdido y ahora está claro que vienen las preguntas de ¿Por qué se han ido estos futbolistas, por qué? Pero si hubiéramos ganado seguro que no hubiera pasado nada de esto. Es el tópico del fútbol, hay que aguantar las críticas y las opiniones de los aficionados porque está claro que a los que fueron al partido con el San Roque no les gustó lo que vieron y la verdad es que se nos tiene que poner un poquito la espinita en el cuerpo de que el otro día no estuvimos bien y está claro que el domingo hay que salir a tope como sea".

Y además de salir concentrados, mentalizados y a tope, los futbolistas del Xerez CD necesitan el aliento de la afición: "Sí, claro, si vemos la grada con la afición y sigue esa unión entre afición y equipo no va a haber problemas. Ya lo dije hace una semana, esto lo tenemos que sacar entre todos, todos unidos, y esto es lo que toca: ganar y dejarnos de pamplinas ya y echar coj...".

El Deportivo aún no tiene asegurada matemáticamente la permanencia pero el mediapunta jerezano no cree que la ansiedad pueda pasar factura al equipo, o al menos no debería: "No sé hasta qué punto puede haber ansiedad. Aquí hay muchos futbolistas con experiencia en esto y ahora tenemos que tener tranquilidad. Ahora es cuando hay que estar en el campo y demostrar que hay que sacar esto como sea. Creo que entre los jóvenes y los veteranos tenemos que aprender unos de otros y ansiedad no creo que tenga que haber; la tendrán los equipos que están abajo quizá, pero nosotros no. Sí que hay que ganar para sacar 46 puntos y estar casi casi medio salvados, pero hay que ir partido a partido".